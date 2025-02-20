Оголошення про оренду цього помешкання з'явилося на платформі OLX.UA. Про умови, які є у квартирі, розповідає 24 Канал.

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Дешева оренда квартири в Мукачеві

У Мукачеві в оренду пропонують однокімнатне житлове приміщення у центрі міста, навпроти собору Святого Мартина. Щомісячна плата за оренду – 4 500 гривень.

Загальна площа квартири становить 40 квадратних метрів, тип будинку – "чешка". Площа кухні – 7 квадратів. Санвузол суміжний, опалення – індивідуальне. Є центральна каналізація, центральний водогін, вивіз відходів. Також у житлі є меблі, однак немає побутової техніки.

Неподалік (на відстані до 500 метрів) – школа, дитячий садок, супермаркет, магазин, ТРЦ, кафе, зупинка громадського транспорту. У приміщенні можна проживати з домашніми тваринами.

З фото, які власник помешкання прикріпив до оголошення, помітно, що квартира в поганому стані. У ній давно не робили ремонт. Власник описав стан помешкання як аварійний. Головний вхід схожий до того, який веде на склад.

Який вигляд має квартира, яку пропонують в оренду за 4 500 гривень: Фото OLX.UA

Які середні ціни на оренду квартир на Закарпатті

Відповідно до даних ЛУН, середня ціна за оренду однокімнатної квартири в Закарпатській області, зокрема Ужгороді, найвища в Україні та становить 17 700 гривень у місяць. Аби винаймати двокімнатне житло, щомісяця доведеться викладати в середньому 22 300 гривень, трикімнатне – 26 000 гривень. Вже тривалий час ціни на ринку нерухомості регіону одні з найвищих в Україні.