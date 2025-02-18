Оголошення про помешкання з'явилося на популярній українській платформі OLX.UA. Деталі про умови у квартирі розповідає 24 Канал.

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У столиці в оренду пропонують специфічне житло

У Києві, у Солом'янському районі в оренду здають однокімнатну квартиру. Ціна нижча від середньої – 4 999 гривень. Однак цьому є пояснення – помешкання без водопостачання.

Орендодавець пропонує житло площею 31 квадратний метр, однак попереджає – з базовими зручностями можуть бути проблеми через замерзлу трубу. Мешканцям квартири доведеться користуватися вуличним туалетом, а воду у квартиру носити відрами. Підключення води можливе, але це потребує додаткової плати – 5 тисяч гривень щомісяця.

Який умови є у квартирі

Квартира має роздільне планування та простору кухню, площа якої становить 11 квадратних метрів. Також у помешканні є двоспальне ліжко, додаткове спальне місце та праска. За словами власника, на території є тераса, а також гостьовий паркінг.

Який вигляд має квартира: Фото OLX.UA

Квартира має і свої переваги – там можна жити з домашніми улюбленцями будь-якого розміру – від маленького кота до великої собаки. Близько до будинку розташовані школа, дитячий садок, лікарня, поліклініка, парк, магазини, кафе, зупинки громадського транспорту.

За умовами оренди комісію сплачувати не потрібно, оплата проживання тільки за перший місяць проживання. Мінімальний термін оренди – 1 місяць.