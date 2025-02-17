Про вартість квартир в будинках залежно від років забудови 24 Канал розповідає з посиланням на дані аналітиків ЛУН.

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Ціни на квартири в "царських" будинках

Станом на початок лютого 2025 року середня ціна просторої трикімнатної квартири в "царському" будинку становить 227 тисяч доларів. Це на 8% (на 17 тисяч доларів) більше, ніж середня вартість трикімнатної квартири у відносно "свіжій" новобудові (від 2010 року). А також майже на 300% (157 тисяч доларів) дорожче, ніж трикімнатна квартира у "хрущовці".



Середні ціни на трикімнатні квартири вторинного ринку за роками забудови / Інфографіка ЛУН

Щодо двокімнатних квартир, то найдорожчі також дореволюційні помешкання. Середня ціна становить 150 тисяч доларів. Це на 18% (на 23 тисячі доларів) дорожче, ніж середня вартість двокімнатної квартири в новобудові від 2010 року. І на 283% (на 97 тисяч доларів) дорожче, ніж середня ціна двокімнатної "хрущовки".



Середні ціни на двокімнатні квартири вторинного ринку за роками забудови / Інфографіка ЛУН

Однак серед однокімнатних квартир лідерами за вартістю вже є квартири в новобудовах. Їхня середня ціна становить 75 тисяч доларів, що майже на 90% або на 35 тисяч доларів перевищує середню вартість однокімнатної квартири в "хрущовці". У цьому сегменті квартири в "царських" будинках майже не представлені, тому їхню середню вартість аналітики не розраховували.



Середні ціни на однокімнатні квартири вторинного ринку за роками забудови / Інфографіка ЛУН

Чому квартири в "царських" будинках дорожчі та чи все так однозначно

У ЛУН наголошують, що середня ціна квартир в "царських" будинках вища за середню ціну квартир в сучасних, коли йдеться саме про середню ціну, без врахування локації. А вона суттєво впливає на формування ціни конкретного житла.

"Царські" будинки розташовані в центральній частині міста, тож квартири в них апріорі належать до преміумсегмента ринку. Новобудови від 2010 року можна знайти в будь-якому районі столиці, тому квартири в них представлені як в економ-, так і в преміумсегментах,

– пояснюють аналітики.

Якщо порівнювати ціни на квартири в "царських" будинках та новобудовах, розташованих в одних й тих самих мікрорайонах, то стає зрозуміло, що квартири в дореволюційних будинках майже в 1,5 раза дешевші за аналогічні квартири в новобудовах.