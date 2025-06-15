Трендові ідеї для кухні з 1970-х, які знову стали популярними
- Дизайн кухонь 1970-х років повертається в моду.
- Сміливі землисті кольори, вишукані геометричні візерунки та домашні бари знову стають популярними в сучасному інтер'єрі.
Можна сміливо сказати, що кухні 1970-х років повертаються, кажуть провідні дизайнери. Так, з погляду функціональності, вони вже в минулому, але їхня естетика – це щось неймовірне.
1970-ті роки були яскравою епохою у світі дизайну. Вона охоплювала безліч різних стилів, і точно не подобалася мінімалістам. 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens, розповідає, які старомодні ідеї стануть чудовим перепрочитанням у сучасному просторі.
Цікаво В яких кольорах зараз робити кухню: що радять дизайнери
Яскраві кольори, геометричні принти, дерев'яний шпон та багато лінолеуму – тепер це знову повертається в тренди.
Сміливі кольори: коричневий, помаранчевий та авокадо
Озираючись назад, здається, що цей період був епохою максималізму, адже ніхто не боявся використовувати яскраві кольори.
Коли думаєш про кухні 70-х років, одразу спадає на думку колір – жовтий, помаранчевий, авокадо-зелений, навіть синій, червоний та фіолетовий,
– каже експертка Естель Білсон.
Вище зображене фото – старомодна кухня Естель, меблі до якої вона придбала у фейсбуці.
Вишукані геометричні візерунки та плитка
Абстрактні геометричні принти були поширеним явищем в інтер'єрах 1970-х років. Їх часто можна було побачити на стінах, які обкладали химерною плиткою. У сучасних дизайнах візерункову плитку буде найкраще додати в одному чи у двох місцях, наприклад, як на кухні вище.
Домашній бар
Мінібар зі скляним чи закритим стелажем колись був справжнім трендом. Зараз ця "стара мода" знову повертається, разом із сервантами, куди у 1970-х ставили найкращий посуд.