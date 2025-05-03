Колись модно, а тепер – несмак: дизайнерка розповіла, що більше не варто робити з інтер'єром

Канадська дизайнерка розповіла в тіктоці, що, на її погляд, псує сучасні інтер'єри. Фахівчиня зазначила, що це дизайнерське рішення, яке було популярним десятиліттями, але тепер це несмак.

Своєю заявою дизайнерка Емілі Шван розпалила суперечки в соцмережах, адже багато господарів досі використовують, за її словами, застаріле планування. Її відео в тіктоці зібрало вже майже 4 мільйони переглядів, розповідає 24 Канал.

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"Ні" відкритому плануванню

На думку дизайнерки, відкриті планування позбавляють сучасні інтер'єри характеру та функціональності. Хоча цю концепцію прийнято називають "золотим стандартом", її дедалі більше критикують фахівці в галузі дизайну.

Непопулярна думка: нам потрібно більше стін. Ця концепція відкритого простору просто не працює,

– заявила у своєму відео Емілі Шван, дизайнерка і засновниця студії House of Daisy Design.

Експертка каже, що відкриті простори можуть мати гарний вигляд на фото й через те привертають увагу господарів. Однак вони не відповідають потребам повсякденного життя. Сім'ям, наприклад, важко перебувати в одному приміщенні, коли хтось готує їжу, хтось працює, а хтось просто хоче відпочити. А також це дуже примітивне дизайнерське рішення.

Дизайнерка виступила проти відкритого планування: відео

Кожен новий будинок виглядає однаково. Відкрите планування, відсутність характеру, однакові макети знову й знову. Складається враження, що будівельники просто копіюють один і той самий план сюди в країні. І ми з цим змирилися. Якщо ви хочете будинок із шармом та цікавими деталями, то доведеться купувати старий,

– каже Емілі.

Річ у тім, що в старих будинках завжди передбачали окремі кімнати, зокрема для кухні та вітальні. "Колись люди захищали функціональність та власні потреби", – додала дизайнерка.

Як відреагували користувачі

Багато коментаторів поквапилися захищати відкриті планування:

Ви перша людина, яку я коли-небудь чув, хто не любить відкриту концепцію;

Я не можу уявити, як готувати у закритій кухні, поки всі дивляться телевізор! Відкрите планування однозначно краще.

Проте більшість підтримала думку Емілі, наприклад один користувач написав: "Погоджуюся. Відкриті кухні для людей, які не готують".