Ціни на житло в Дубаї знизилися вперше з 2020 року: чому падає попит

Ціни на житло в Дубаї вперше за шість років пішли вниз після стрімкого зростання, яке тривало з пандемії. Ринок реагує на геополітичну напруженість і слабший попит, хоча різкого обвалу не фіксують.

Чому ціни на житло в Дубаї почали падати?

Індекс житла від ValuStrat у березні знизився на 5,9% у місячному вимірі – це перше падіння з 2020 року, пише Bloomberg.

Дивіться також Мільярдери скуповують природу у США: як земля стає активом для найбагатших

Попри це, показник лише повернувся до рівня приблизно шестимісячної давності, тобто кризи немає.

Аналітики пов'язують зміну тренду з геополітикою. Регіональний конфлікт вплинув на настрої інвесторів і попит, адже Дубай тривалий час розвивався як безподаткова гавань для іноземного капіталу. Саме приплив експатів і інвесторів раніше допоміг цінам зрости більш ніж на 70% після 2020 року.

Ринок не відразу повернеться до того стану, в якому він перебував раніше, і ми вважаємо, що ціни почнуть знижуватися,

– сказав Луїс Гардінг, головний виконавчий директор дубайської брокерської компанії Betterhomes.

Додатково на ринок тисне невизначеність: інвестори обережніше ухвалюють рішення, а девелопери вже очікують подальшого пом'якшення умов угод. Прогнози на квітень також залишаються стриманими, оскільки довіра інвесторів проходить перевірку.

Частину спаду пояснюють і короткострокові чинники. У березні на активність вплинули сезонні фактори, зокрема свято Ід аль-Фітр, а також сильні опади в ОАЕ.

Як змінилася активність на ринку нерухомості?

Падіння цін супроводжується слабшою активністю. За даними REIDIN, загальна вартість продажів житла в березні скоротилася майже на 20% і становила 37,2 мільярда дирхамів. Кількість угод також зменшилася – приблизно з 16 тисяч до 13 тисяч за місяць.

Найбільше ризиків зараз у сегменті житла на етапі будівництва, який формує майже три чверті угод. Саме цей сегмент сильніше залежить від очікувань інвесторів і швидше реагує на зміну настроїв, тому обсяг продажів у ньому вже впав приблизно на 13% у березні.

Попри спад, ринок не зупинився. Девелопери продовжують запускати нові проєкти та пропонують стимули покупцям, зокрема нижчі авансові платежі. Це підтримує попит, хоча угоди укладаються повільніше і потребують більше часу.

Генеральний директор Samana Developers Імран Фарук зазначає, що покупцями залишаються як резиденти ОАЕ, так і інвестори з Єгипту та Індії. Експати формують понад 85% населення країни.

Що сталося з готелем Готель Бурдж аль-Араб у Дубаї?