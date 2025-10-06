На елітному острові в Маямі, де живуть лише мільярдери, стає тісніше. Джефф Безос купив ще один маєток у “бункері мільярдерів”, зміцнюючи свої позиції серед обраних.

Що відомо про новий маєток Безоса?

Новий будинок став для засновника Amazon вже третім на престижному острові Індіан-Крік, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

Вартість розкішної нерухомості складає близько 90 мільйонів доларів.

Відомо, що новий маєток Безоса востаннє продавався у 1998 році усього за 2,5 мільйона доларів, тобто ціна нерухомості за останні десятиліття зросла колосально.

За інформацією видання, мільярдер планує оселитися саме в цьому новому будинку, поки зноситимуть два попередні його маєтки на острові.

Нове придбання Безоса має площу у 1 130 квадратних метрів.

У будинку облаштовано 6 спалень.

Він розташований на набережній, має великий відкритий басейн.

Маєток знаходиться на протилежному боці острова від двох попередніх будинків, які бізнесмен придбав раніше. Тепер Безос володіє нерухомістю за адресами:

11 Indian Creek Island Rd:

12 Indian Creek Island Rd;

та новою покупкою – 28 Indian Creek Island Rd.

Загальна вартість його інвестицій на острові сягнула 237 мільйонів доларів.

Варто знати! Цікаво, що не так давно, за даними Daily Mail, на цьому ж острові таємничий покупець купив ділянку землі за рекордні 130 мільйонів доларів. Її особливістю є те, що вона розташована поруч із одним із маєтків Безоса.

Що відомо про "бункер мільярдерів"?

Елітний острів Indian Creek має площу у 300 акрів (приблизно 1,2 квадратних кілометрів). Він став відомий як "бункер мільярдерів", оскільки на ньому проживають лише дуже багаті жителі та знаменитості.

Потрапити на Індіан-Крік можна тільки по єдиному мосту через затоку Біскейн. При цьому міст цілодобового охороняє приватна поліція з неба та з землі.

Острів вміщує всього 41 приватний маєток. А середня ціна нерухомості складає 29,5 мільйона доларів.

Жителі "бункера мільярдерів" мають ексклюзивний доступ до заміського клубу Indian Creek Country Club* з приватним полем для гольфу на 18 лунок.

Варто знати! Не так давно будинок на острові купила дочка американського президента Дональда Трампа Іванка з сім'єю. Також нерухомість у "бункері" має зірковий американський футболіст Том Бреді.

