Ще розкішніше, ніж раніше: Безос купив новий маєток у "бункері мільярдерів"
- Джефф Безос придбав третій маєток на острові Індіан-Крік за 90 мільйонів доларів, загальна вартість його інвестицій на острові сягнула 237 мільйонів доларів.
- Елітний острів Indian Creek відомий як "бункер мільярдерів", на якому проживають лише дуже багаті жителі та знаменитості, з ексклюзивним доступом до заміського клубу з полем для гольфу.
На елітному острові в Маямі, де живуть лише мільярдери, стає тісніше. Джефф Безос купив ще один маєток у “бункері мільярдерів”, зміцнюючи свої позиції серед обраних.
Що відомо про новий маєток Безоса?
Новий будинок став для засновника Amazon вже третім на престижному острові Індіан-Крік, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.
Дивіться також Безос продав акції Amazon на сотні мільйонів доларів
- Вартість розкішної нерухомості складає близько 90 мільйонів доларів.
- Відомо, що новий маєток Безоса востаннє продавався у 1998 році усього за 2,5 мільйона доларів, тобто ціна нерухомості за останні десятиліття зросла колосально.
За інформацією видання, мільярдер планує оселитися саме в цьому новому будинку, поки зноситимуть два попередні його маєтки на острові.
Нове придбання Безоса має площу у 1 130 квадратних метрів.
- У будинку облаштовано 6 спалень.
- Він розташований на набережній, має великий відкритий басейн.
Маєток знаходиться на протилежному боці острова від двох попередніх будинків, які бізнесмен придбав раніше. Тепер Безос володіє нерухомістю за адресами:
- 11 Indian Creek Island Rd:
- 12 Indian Creek Island Rd;
- та новою покупкою – 28 Indian Creek Island Rd.
Загальна вартість його інвестицій на острові сягнула 237 мільйонів доларів.
Варто знати! Цікаво, що не так давно, за даними Daily Mail, на цьому ж острові таємничий покупець купив ділянку землі за рекордні 130 мільйонів доларів. Її особливістю є те, що вона розташована поруч із одним із маєтків Безоса.
Що відомо про "бункер мільярдерів"?
Елітний острів Indian Creek має площу у 300 акрів (приблизно 1,2 квадратних кілометрів). Він став відомий як "бункер мільярдерів", оскільки на ньому проживають лише дуже багаті жителі та знаменитості.
Потрапити на Індіан-Крік можна тільки по єдиному мосту через затоку Біскейн. При цьому міст цілодобового охороняє приватна поліція з неба та з землі.
- Острів вміщує всього 41 приватний маєток. А середня ціна нерухомості складає 29,5 мільйона доларів.
- Жителі "бункера мільярдерів" мають ексклюзивний доступ до заміського клубу Indian Creek Country Club* з приватним полем для гольфу на 18 лунок.
Варто знати! Не так давно будинок на острові купила дочка американського президента Дональда Трампа Іванка з сім'єю. Також нерухомість у "бункері" має зірковий американський футболіст Том Бреді.
Що відомо про нерухомість Безоса?
Джефф Безос є одним із найбільших приватних землевласників у США, володіючи значним портфелем нерухомості по всій країні. Його активи охоплюють маєтки в Сіетлі, на Манхеттені, у Беверлі-Гіллз, Вашингтоні, на острові Мауї та у Флориді.
До переліку нерухомості Безоса входять розкішні будинки, квартири, ранчо та земельні ділянки, загальна вартість яких оцінюється понад $600 мільйонів.
Минулого року підприємець інвестував десятки мільйонів доларів у будинки на острові мільярдерів. Безос придбав два маєтки: один за 68 мільйонів доларів у червні, а другий – за 79 мільйонів доларів у жовтні. Власником нерухомості, яку він купив останньою, був колишній банкір Хав’єр Хольц.