Про найдорожчу нерухомість Безоса 24 Канал розповідає з посиланням на House Beautiful.

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Маєток у Сіетлі, штат Вашингтон

У 1998 році, після запуску Amazon Джефф Безос придбав два суміжні будинки в престижному районі Медіна в Сіетлі, який відомий як улюблене місце проживання мільйонерів. Нерухомість обійшлася йому в 10 мільйонів доларів. Загальна площа маєтку – приблизно 28 900 квадратних футів (8 808 квадратних метрів).

У 2000 році він придбав ще одну нерухомість поруч – будинок у стилі Тюдорів, який був виставлений на продаж за 53 мільйони доларів. Точна сума угоди не розголошується, однак відомо, що того ж року Безос інвестував 28 мільйонів доларів у модернізацію перших двох будинків. У результаті з трьох маєтків сформувався розкішний житловий комплекс, що став головною резиденцією підприємця. На території розташовані як відкритий, так і критий басейни, а також багато інших зручностей.



Вигляд згори на будинок Безоса у Сіетлі / Фото Google Earth

Багаторівнева квартира на Мангеттені

У 2011 році Джефф Безос став власником триквартирного кондомініуму в престижній будівлі Century Building, розташованій біля Лінкольн-центру на Мангеттені. Житло він купив у музичного магната Томмі Моттоли, який тоді працював із Sony Music. Хоча об'єкт був виставлений на продаж за 7,65 мільйона доларів, за інформацією Architectural Digest, у момент угоди там тривали ремонтні роботи. Це свідчить про те, що Безос міг заплатити більше за покриття витрат і на реконструкцію.

Попри розкішні умови, квартира не стала основною резиденцією мільярдера – він використовував її радше як тимчасовий притулок. У 2022 році Безос розширив свою власність, придбавши ще одну суміжну квартиру.

Ранчо у Ван-Горні, штат Техас

У 2004 році Джефф Безос придбав у Техасі ранчо Figure 2 Ranch – територію площею 30 000 акрів (12 140 гектарів), яку він планував використати як базу для своєї аерокосмічної компанії Blue Origin. Сума угоди залишилася конфіденційною. Відомо лише, що до того, як ранчо перейшло у власність Безоса, адвокат Рональд Стасні провів масштабну реконструкцію будівлі 1920 року: там оновили кухню, встановили нову підлогову плитку, облаштували спа-зону та відремонтували веранду.

Протягом наступних років, приблизно між 2004 і 2023 роками, Безос значно розширив свої володіння, придбавши ще більше землі – загалом приблизно 400 000 акрів. Під час фотосесії для журналу Vogue його наречена Лорен Санчес показала двоповерховий будинок із панорамними вікнами, басейн та бар у космічному стилі, облаштований на території ранчо.



Ранчо Безоса у штаті Техас / Фото Houston Chronicle

Особняк у Беверлі-Гіллз

У 2007 році Джефф Безос став власником особняка в престижному районі Беверлі-Гіллз, Лос-Анджелес. За маєток площею 11 891 квадратний фут (3 624 квадратних метри) із сімома спальнями та такою ж кількістю ванних він заплатив 24,45 мільйона доларів. Серед розкішних зручностей – гостьовий будинок, теплиця, тенісний корт, басейн, кілька декоративних фонтанів і гараж на шість машин.

Через десять років він придбав ще одну ділянку по сусідству за 12,9 мільйона доларів. Деталі цієї угоди маловідомі, однак будинок площею 4 586 квадратних футів (1 397 квадратних метрів) має чотири спальні, шість ванних кімнат, власну огороджену територію та басейн.



Особняк Безоса у Беверлі-Гіллз / Фото Backgrid

Три маєтки у Вашингтоні, округ Колумбія

У 2016 році Джефф Безос купив два розкішні особняки в престижному районі Калорама у Вашингтоні. Раніше ці будівлі були Музеєм текстилю. Покупка відбулася через три роки після того, як мільярдер став власником газети The Washington Post. Після масштабної реконструкції він об'єднав обидва маєтки в одну резиденцію, яка стала його основною оселею під час ділових візитів до столиці. У результаті вийшов найбільший приватний будинок у Вашингтоні з площею понад 27 000 квадратних футів (8 229 квадратних метрів). Через два роки після придбання Безос вклав ще 12 мільйонів доларів у ремонт, значно розширивши житловий простір.

У 2020 році підприємець придбав третій об'єкт у тому ж районі за 5 мільйонів доларів. Новий будинок розташований прямо навпроти його реконструйованої резиденції – за чутками, покупка була зумовлена бажанням зберегти приватність.



Маєток Безоса у Вашингтоні / Фото Realtor.com

П'ять елітних апартаментів на Мангеттені

Від Лінкольн-центру до Медісон-сквер – нерухомість Безоса в Нью-Йорку захоплює не менш. У 2019 році він витратив 80 мільйонів доларів на три квартири з краєвидом на парк. Йдеться про триповерховий пентхаус площею приблизно 10 000 квадратних футів (3 028 квадратних метрів), з вишуканою бальною залою, мармуровим каміном у бібліотеці. Під ним – ще дві квартири: одна з трьома спальнями та одна з чотирма, що межують між собою.

У 2020 році він розширив свою колекцію, купивши ще одну трикімнатну квартиру у тій самій будівлі, поруч із вже наявними апартаментами. Того ж року Безос отримав дозвіл на об'єднання всіх чотирьох квартир в один гігантський житловий простір.

У 2021 році мільярдер знову збільшив свої володіння, витративши 23 мільйони доларів на п'яту квартиру в цьому ж житловому комплексі.

Будинок, в якому Безос має апартаменти / Фото Sotheby's

Ще два будинки в Беверлі-Гіллз

У 2020 році Джефф Безос вирішив подвоїти свої інвестиції в Беверлі-Гіллз, придбавши розкішну резиденцію американського кінопродюсера Девіда Геффена за 165 мільйонів доларів. Цей маєток у георгіанському стилі займає 13 600 квадратних футів і має два гостьові будинки, три теплиці, розплідник, тенісний корт, басейн, мінігольф, автогараж із сервісною зоною та навіть приватну заправку. Винятковість будинку підкреслює його антикварна дерев'яна підлога, яку було імпортовано з-за кордону — за легендою, саме на ній Наполеон зробив пропозицію Жозефіні.

Того ж року Безос придбав і сусідню ділянку за 10 мільйонів доларів. Тут розташований двоповерховий будинок площею 4 615 квадратних футів з трьома спальнями та чотирма ванними кімнатами. У будинку – шість камінів, декоративний карниз, дерев'яна підлога, французькі двері, цегляний дворик, а територію прикрашають сади з трояндами та овочами.

Найдорожча нерухомість на Мауї

Хоча Безос входить до топ-25 найбільших землевласників США, у 2020 році він здобув титул власника найдорожчої приватної ділянки на острові Мауї, Гаваї. Він придбав територію за 78 мільйонів доларів, оформивши угоду через приватний аукціон шляхом викупу компанії-власника землі. Основний будинок у стилі плантації має площу 4 500 квадратних футів, гостьовий дім – 1 700 квадратних футів, а також є басейн на 700 квадратних футів з мальовничим видом на білосніжний пляж.



Нерухомість Безоса на Гаваях / Фото Redfin

Три елітні об'єкти в Маямі, Флорида

Безос не оминув сонячну Флориду. У 2023 році він придбав дві елітні ділянки у Маямі – зокрема, на березі Ісланд-Крік, що відома серед місцевих як "Бункер мільярдера". Перша покупка обійшлася йому в 63 мільйони доларів за ділянку площею 2,8 акра. Будинок, зведений у 1965 році, має три спальні, три ванні кімнати, L-подібне планування, окремий заїзд і просторий паркінг.

Його друга покупка – сучасний будинок у середземноморському стилі по сусідству. Коштував він 79 мільйонів доларів. У цьому будинку сім спалень і 14 ванних кімнат, а також мармурова полиця, склепінчасті стелі, гвинтові сходи, камін і кухня в тосканському стилі. У квітні 2024 року, Безос придбав третю нерухомість на острові вартістю 90 мільйонів доларів: особняк із шістьма спальнями, дев'ятьма ванними кімнатами, балконами та басейном.



Бункер мільярдера у Флориді / Фото Google Earth