Батьки переробили гараж на чудову квартиру для сина: скільки це коштувало

Подружжя з Флориди вирішило переоблаштували гараж на квартиру для свого 21-річного сина. Ремонт тривав усього лиш 3 місяці, а результат вийшов неймовірним.

У переоблаштування гаража Христина і Джефф Стармери вклали 68 тисяч доларів, розповідає 24 Канал, посилаючись на The Sun. У проєкті брала участь уся сім'я, яка, до слова, володіє місцевою компанією, що спеціалізується на будівництві та реконструкціях.

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Який вигляд має переоблаштований гараж

Гараж площею 5,5 на 6 метра перетворили на стильну та сучасну квартиру. Всередині є спальня, кухня, ванна кімната й вітальня. Подружжя також подбало про енергоефективні вікна, систему кондиціонування і навіть мініатюрний сад на прилеглій території.

Ми хотіли, щоб наш син жив у красивому місці, немов у розкішній квартирі. Це виявилося ідеальним рішенням: він самостійний, але може в будь-який момент заглянути на чашку кави,

– поділилася мама.

Спочатку її син планував орендувати житло, але батьки запропонували переробити гараж. Це дало можливість хлопцеві зекономити на оренді. Батькам він платив символічні 400 доларів на місяць, а ринкова ціна в регіоні становить 1500 доларів.

Нова квартира в будівлі гаража / Фото SWNS

Тепер пара може заробляти на оренді

Син прожив у новій квартирі один рік. Тепер він переїхав до Нью-Йорка, де займається розвитком власного онлайн-бізнесу. Зараз гараж використовують для ночівлі гостей, але подружжя шукатиме орендарів.

Сім'я надихнулася власним результатом, тому створила ще одну компанію. Вона спеціалізується на переоблаштуванні гаражів.