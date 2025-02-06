Сарай розташований у сільській місцевості та має площу 55 квадратних метрів. У тіктоці жінка зробила огляд помешкання, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Жінка купила будинок з 260-річною історією, а тепер про це шкодує: що сталося

Жінка з дітьми живе в сараї, щоб уникнути боргів

Американка купила сарай у друга сім'ї. Усередині є вітальня, кухня, ванна кімната і три спальні.

Дехто сміється, бо я живу в сараї, проте у мене немає іпотеки та боргів. Ваша думка – це не моя реальність,

– каже жінка, на ім'я Саванна.

На відео вона показує великий холодильник з морозильною камерою, пральну та сушильну машини, а також двоярусні ліжка.

Огляд сараю, у якому живе сім'я: дивіться відео

"Можливо, у мене немає типового будинку, але я маю, де жити. Якщо ви хочете платити іпотеку і відсотки, то вперед. Пробувала такий варіант, але таке життя не для мене", – поділилася жінка.

Що пишуть користувачі

Відео швидко стало вірусним, тому користувачі почали активно ділитися своїми думками. Цікаво, що багато хто написав, що заздрить такому способу життя. Помешкання в жінки гарне, і вона не страждає через борги.

Ви живете так, як я мрію . Буквально не можу дочекатися, щоб продати свій будинок і скоротити всі витрати до мінімуму;

. Буквально не можу дочекатися, щоб продати свій будинок і скоротити всі витрати до мінімуму; Життя у кредит — це відстій;

Не буду брехати, я заздрю вам.

У соцмережах Саванна багато розповідає про те, як веде ощадливий спосіб життя, а також проводить екскурсії по своєму будиночку.