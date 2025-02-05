За ці два роки жінці доведеться стати свідком загадкових подій. У будинку відбувається щось дивне начебто щодня, розповіла у своєму тіктоці Кейлі, про що пише 24 Канал.

Зверніть увагу "Не віриться": власник був шокований, побачивши свою квартиру після 32 років здавання в оренду

Що лякає жінку в її будинку

Власниця переконує, що в неї постійно зникають речі, двері відчиняються та зачиняються самі, а електроприлади також самовільно грають. Жінка намагалася з'ясувати причину дивних явищ, однак реального пояснення немає.

Чула кроки нагорі, вмикання телевізорів, музичні шкатулки, що грають самі по собі, постукування у вітальні, рух крісел-гойдалок. До того ж камера зафіксувала деякі дивні речі, наприклад, двері, що самовільно рухаються. Уже кілька разів у мене зникало одне й те ж намисто. На щастя, воно завжди знаходилось. Одного разу знайшла його нагорі у ванній кімнаті, хоча всі особисті речі зберігаю внизу,

– поділилася Кейлі.

Будинок складається з двох окремих частин, наче квартир. Кожна з них вміщує дві спальні, ванну кімнату, їдальню і кухню. Кейлі з чоловіком живе на першому поверсі, а другий – здає в оренду на Airbnb.

Власниця показує дивні речі в будинку: дивіться відео

Що кажуть користувачі тіктока

Ніхто не міг заспокоїти власницю, тож вона вирішила публікувати відео про будинок у тіктоці. Одне навіть стало вірусним, зібравши понад 3,6 мільйона переглядів.

Дехто з користувачів намагається знайти пояснення, чому це відбувається. Є ті, що жахаються і ті, що жартують.

Щоб там не було б, у тебе є все необхідне для фільмів жахів,

– пожартувала одна з користувачок.

Коментатори підозрюють, що це можуть бути звуки мишей чи постійні протяги, що типові для старих будівель.