Українець живе у глиняній хаті в Карпатах: як він опалює житло взимку

У Карпатах чоловік показав, як опалює власноруч збудовану глиняну хату взимку, коли на вулиці стає холодно. Він перевірив, чи можна обігріти житло лише подрібненим хмизом, і показав результат у відео.

Як виглядає і з чого зроблена глиняна хата?

Марк збудував житло сам, використовуючи природні матеріали, а основою для стін є глина, розповідає власник у своєму тіктоці my_ukrainian_dream.

Будинок розташований у гірській місцевості, де немає централізованих комунікацій. Тому всі побутові питання, зокрема електропостачання та опалення, власник вирішує самостійно.

Чоловік регулярно показує життя у хаті. На відео видно, що помешкання має компактні розміри, а всередині облаштовані базові зони для відпочинку та приготування їжі. Нещодавно Марк також збудував "ванну на дровах", яка дуже сподобалась користувачам.

Чим він опалює будинок узимку?

Основним джерелом тепла стала піч, у якій Марк спалює дрібні гілки, деревні залишки та іншу рослинну сировину. Він вирішив перевірити, чи зможе так обігріти житло навіть за температури близько мінус 10 градусів.

Піч у глиняному будинку / Скриншот 24 Каналу

За його словами, головна складність полягає в тому, що паливо потрібно підкладати дуже часто. Протягом дня він додавав гілки приблизно кожні 10 – 20 хвилин, щоб підтримувати тепло всередині. Попри це, піч дозволяє не лише обігріти приміщення, а й приготувати їжу.

Чи достатньо такого способу для постійного проживання?

Марк визнав, що використання лише дрібних гілок не завжди забезпечує стабільне тепло. Ефективність опалення значною мірою залежить від якості утеплення будинку та погодних умов.

Він пояснив, що глиняні стіни добре зберігають тепло, однак його потрібно спочатку накопичити. Тому обігрів потребує часу і регулярного підтримання вогню.

Цікаво! Чоловік також зазначив, що такий спосіб дозволяє використовувати доступні природні ресурси і не залежати від традиційних джерел енергії. Його досвід викликав активне обговорення у соцмережах, де користувачі хвалили або засуджували життя в автономному будинку.

Як подружжя облаштувало хату без зручностей?