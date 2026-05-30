У Китаї створили "місто в небі": який вигляд має гігантський горизонтальний хмарочос

У китайському мегаполісі Чунцін реалізували один із найамбітніших архітектурних проєктів сучасності. Там збудували гігантську горизонтальну конструкцію, яка поєднала кілька хмарочосів в єдиний комплекс.

Хмарочос, який простягається не вгору

Про незвичну споруду та її особливості йдеться на ECOticias.

Читайте також Хмарочос як морська губка: у Канаді планують вежу висотою 314 метрів

Більшість висотних будівель проєктують так, аби вони підіймалися якомога вище. Однак у Чунціні архітектори пішли іншим шляхом і створили конструкцію, яка фактично простягається між хмарочосами.

Споруда під назвою The Crystal отримала неофіційне звання горизонтального хмарочоса. Її довжина становить близько 984 футів (майже 300 метрів), ширина – 107 футів (приблизно 32 метри), а висота – 87 футів (близько 26 метрів). Усередині розмістили понад 107 тисяч квадратних футів (32 тисячі квадратних метрів) площі.

Конструкція спирається на чотири вежі заввишки приблизно 820 футів (256 метрів). Крім того, вона з'єднується з двома сусідніми вежами за допомогою консольних мостів. Такі елементи виступають уперед і підтримуються лише з одного боку.

Конструкція стала справжнім випробуванням для інженерів

Горизонтальний хмарочос важить близько 13 200 тонн. Саме тому його будівництво стало серйозним інженерним викликом, адже споруду потрібно було надійно закріпити на великій висоті між кількома вежами.

Вартість реалізації комплексу оцінюють у 24 мільярди юанів (близько 3,5 мільярда доларів), що робить його одним із найдорожчих архітектурних проєктів у Китаї.

Проєкт привернув увагу не лише своїми розмірами, а й самим підходом до використання простору. Замість того щоб будувати черговий надвисокий хмарочос, архітектори вирішили об'єднати кілька веж в одну масштабну конструкцію.



Такий вигляд має горизонтальний хмарочос / Фото ECOticias

Чому проєкт привернув увагу світу

Незвичний комплекс отримав прізвисько "місто в небі" через свої масштаби та розташування. Горизонтальний хмарочос фактично створює окремий простір над містом, поєднуючи одразу кілька висотних будівель в єдиний архітектурний ансамбль.

Саме завдяки цьому проєкт у Чунціні став одним із найвпізнаваніших прикладів сучасної архітектури, яка виходить за межі традиційного уявлення про хмарочоси.

Довідка. The Crystal є частиною масштабного комплексу Raffles City Chongqing, який вважають одним із найамбітніших архітектурних проєктів Китаю. Горизонтальна конструкція стала його головною візитівкою та символом нового підходу до проєктування висотних будівель.

Де планують звести найвищий хмарочос Європи

У польському Вроцлаві планують побудувати хмарочос Giant Tower, який після завершення може стати найвищою будівлею Європи. Його висота становитиме 272 метри. Разом із вежею зведуть ще чотири офісні будівлі, через що майбутній діловий район уже називають "вроцлавським Мангеттеном".

У комплексі передбачені офіси, готель, квартири для оренди, ресторани, спа-зони та оглядова тераса. Після завершення Giant Tower має перевершити нинішнього рекордсмена ЄС – хмарочос Varso Tower у Варшаві.