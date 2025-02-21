Стоїть на руїнах дзвіниці й був під загрозою через скандал: чим особливий готель "Салют" у Києві

В історичному центрі Києва розташований готель "Салют", який завершили зводити понад 40 років тому. Споруда стоїть на руїнах дзвіниці собору та була під загрозою через слова керівника проєкту чиновнику.

Історію столичного готелю "Салют" 24 Канал розповідає з посиланням на тікток Олени Іванченкової.

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Історія готелю "Салют"

Розташований готель у Києві, на вулиці Івана Мазепи. Будівля – яскравий приклад модернізму. Архітекторами були Авраам Мілецький, Володимир Шевченко, Неля Слогоцька, Дмитро Чужий.

Готель могли назвати "Вікторія", однак верхівка партії відхилила цю назву, погодивши "Салют". Його почали будувати у 1975 році та завершили у 1984. За первинним задумом готель повинен був мати 18 поверхів.

Та без скандалів не обійшлося. Під час будівництва зіткнулися два світи – бюрократія та прогресивна тогочасна архітектура. Один з топчиновників заявив, що його ім'я мають вписати у творчий колектив. Чоловік хотів, не беручи участі у зведенні готелю, отримати порцію слави. Однак керівник проєкту йому відмовив. Це стало фатальним для зведення будівлі – фінансування різко урізали, ідеї скоротили, будівництво заморозили на декілька років. Архітектори були шоковані та пригнічені й почали працювати над новою ідеєю готелю.



Готель "Салют" у Києві має давню історію / Фото з фейсбуку готелю "Салют"

"Салют" стоїть на руїнах дзвіниці Військового Микільського собору, який більшовики демонтували у 1930-х роках. Архітектори проєктували мінімальну площу опори, щоб відійти від фундаментів дзвіниці. Але візуально побудувати таку будівлю, яка б нагадувала про неї.

Готель не має статусу пам'ятки архітектури

Наразі готель не має статусу пам'ятки архітектури. І якщо йому не надати цього статусу, то нові власники не матимуть зобов'язання зберігати будівлю.

Станом на лютий 2025 року готель працює. З балконів номерів відкривається краєвид на Лавру, Дніпро та Лівий берег. На останньому поверсі розташована конференц-зала, яку можна орендувати, і оглядовий майданчик, який наразі зачинений.

До слова, у грудні 2024 року Нацбанк отримав право на продаж готелю "Салют".

Історія готелю "Салют" у Києві: дивіться відео