Карпати в тренді: як зміниться ринок готельної нерухомості у найближчі роки
- Ринок готельної нерухомості в Україні розвиватиметься нерівномірно, з новими концептуальними проектами в Карпатах та інших регіонах до 2025 року.
- Карпати стануть привабливим регіоном для інвесторів, завдяки зростанню операційних показників та меншим ризикам втрати майна, зокрема в гірськолижних зонах як Буковель, Верховина та Славське.
Готельна нерухомість в Україні формується на тлі нових правил. Уже стало відомо, як зміниться ринок через 3 – 5 років.
Що очікувати на ринку готельної нерухомості?
У найближчі 3-5 років ринок готельної нерухомості розвиватиметься, хоча й нерівномірно, повідомляє 24 Канал.
Детальніше Інвестиції в готельну нерухомість: що відбувається на ринку в Україні і чи справді це прибутково
Якщо раніше інвестиції в цей сегмент асоціювалися з великими готелями, то зараз розвинулися формати, що доступні навіть приватним інвесторам із бюджетом у 100 – 200 тисяч доларів.
2025 рік стане роком трансформацій: Карпати змінюються, з'являються сильні концептуальні проєкти, а Київщина та інші регіони впевнено стартують із цікавими проєктами.
Керівниця напрямку Maestro Hotels Investment Яна Глинянська вважає, що ринок тільки розвивається. Тому ті, хто входить у нього зараз із розумінням і професійним підходом, зможуть виграти найбільше.
Де найбільше будуватимуть готелів у найближчі роки?
У найближчі роки, на переконання експертів, інвесторів приваблюватиме Карпатський регіон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Delo.ua.
Серед основних трендів минулих декількох років – будівництво дохідної нерухомості (готелів, апарт-готелів, котеджних містечок під продаж) в курортних регіонах Карпат. Популярність таких проєктів серед девелоперів викликана через декілька факторів:
- Зростання операційних показників готелів в Карпатах у 2021 – 2024 роках та порівняно менші ризики втрати майна внаслідок військових дій;
- Продаж номерів дозволяє девелоперам швидко повернути вкладені інвестиції та досягнути набагато більших показників рентабельності в порівнянні зі звичайними готелями.
Високий потенціал мають усі гірськолижні майданчики: окрім Буковелю, це також Верховина, Славське, Драгобрат, Східниця.
Що відомо про готельну нерухомість в Україні?
Інвестиції в готель окупаються швидше, ніж у квартиру, приносячи 10-14% річних залежно від розташування. Рекреаційна нерухомість в Україні показує хорошу дохідність через війну, але програє за стабільністю житловій оренді.
Стало відомо, кому належать найприбутковіші готелі в Україні. Forbes Ukraine склав рейтинг найбільших готельєрів України за кількістю номерів та виторгом у 2024 році, серед яких Наталія Селіванова, В'ячеслав Юткін, Григорій Козловський, Юрій Харсон, Микола Кміть та Тарас Кицмей.
Оксана Чеботар, донька колишнього заступника Арсена Авакова, будує один з найбільших готелів у Буковелі – люксовий апарт-готель Glacier Premium Apartments. Готель розташований на території площею понад 2 гектари.