Готельна нерухомість в Україні формується на тлі нових правил. Уже стало відомо, як зміниться ринок через 3 – 5 років.

Що очікувати на ринку готельної нерухомості?

У найближчі 3-5 років ринок готельної нерухомості розвиватиметься, хоча й нерівномірно, повідомляє 24 Канал.

Якщо раніше інвестиції в цей сегмент асоціювалися з великими готелями, то зараз розвинулися формати, що доступні навіть приватним інвесторам із бюджетом у 100 – 200 тисяч доларів.

2025 рік стане роком трансформацій: Карпати змінюються, з'являються сильні концептуальні проєкти, а Київщина та інші регіони впевнено стартують із цікавими проєктами.

Керівниця напрямку Maestro Hotels Investment Яна Глинянська вважає, що ринок тільки розвивається. Тому ті, хто входить у нього зараз із розумінням і професійним підходом, зможуть виграти найбільше.

Де найбільше будуватимуть готелів у найближчі роки?

У найближчі роки, на переконання експертів, інвесторів приваблюватиме Карпатський регіон, повідомляє 24 Канал з посиланням на Delo.ua.

Серед основних трендів минулих декількох років – будівництво дохідної нерухомості (готелів, апарт-готелів, котеджних містечок під продаж) в курортних регіонах Карпат. Популярність таких проєктів серед девелоперів викликана через декілька факторів:

Зростання операційних показників готелів в Карпатах у 2021 – 2024 роках та порівняно менші ризики втрати майна внаслідок військових дій;

Продаж номерів дозволяє девелоперам швидко повернути вкладені інвестиції та досягнути набагато більших показників рентабельності в порівнянні зі звичайними готелями.

Високий потенціал мають усі гірськолижні майданчики: окрім Буковелю, це також Верховина, Славське, Драгобрат, Східниця.

