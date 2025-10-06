Карпаты в тренде: как изменится рынок гостиничной недвижимости в ближайшие годы
- Рынок гостиничной недвижимости в Украине будет развиваться неравномерно, с новыми концептуальными проектами в Карпатах и других регионах до 2025 года.
- Карпаты станут привлекательным регионом для инвесторов, благодаря росту операционных показателей и меньшим рискам потери имущества, в частности в горнолыжных зонах как Буковель, Верховина и Славское.
Гостиничная недвижимость в Украине формируется на фоне новых правил. Уже стало известно, как изменится рынок через 3-5 лет.
Что ожидать на рынке гостиничной недвижимости?
В ближайшие 3-5 лет рынок гостиничной недвижимости будет развиваться, хотя и неравномерно, сообщает 24 Канал.
Если раньше инвестиции в этот сегмент ассоциировались с большими отелями, то сейчас развились форматы, доступные даже частным инвесторам с бюджетом в 100 – 200 тысяч долларов.
2025 год станет годом трансформаций: Карпаты меняются, появляются сильные концептуальные проекты, а Киевщина и другие регионы уверенно стартуют с интересными проектами.
Руководитель направления Maestro Hotels Investment Яна Глинянская считает, что рынок только развивается. Поэтому те, кто входит в него сейчас с пониманием и профессиональным подходом, смогут выиграть больше всего.
Где больше всего будут строить гостиниц в ближайшие годы?
В ближайшие годы, по убеждению экспертов, инвесторов будет привлекать Карпатский регион, сообщает 24 Канал со ссылкой на Delo.ua.
Среди основных трендов прошлых нескольких лет – строительство доходной недвижимости (гостиниц, апарт-отелей, коттеджных городков под продажу) в курортных регионах Карпат. Популярность таких проектов среди девелоперов вызвана несколькими факторами:
- Рост операционных показателей отелей в Карпатах в 2021-2024 годах и сравнительно меньшие риски потери имущества в результате военных действий;
- Продажа номеров позволяет девелоперам быстро вернуть вложенные инвестиции и достичь гораздо больших показателей рентабельности по сравнению с обычными отелями.
Высокий потенциал имеют все горнолыжные площадки: кроме Буковеля, это также Верховина, Славское, Драгобрат, Сходница.
Что известно о гостиничной недвижимости в Украине?
