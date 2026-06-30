Стара хата за 3 тисячі доларів: чому ціна будинку на Черкащині викликала суперечки

Будинок у селі може коштувати лише кілька тисяч доларів, але така ціна не завжди означає вигідну покупку. На Черкащині продають стару хату за 3 тисячі доларів, і саме ця пропозиція викликала суперечки серед людей.

Яку хату продають на Черкащині за 3 тисячі доларів

У селищі Маньківка Уманського району продають старий будинок за 3 тисячі доларів, розповів власник у відео в тікток.

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Будинок у дуже поганому стані. Його радше можна розглядати як об'єкт під знесення, а не як готове житло. Також продавець наголошує, що до ділянки вже підведені газ і світло, а земля приватизована.

За словами власника, з документами все гаразд. Він також готовий до будь-якого оформлення. До ділянки є асфальтований під'їзд, вона розташована в центрі села, а поруч є лікарня. На території ростуть горіхи.

Поруч продається ще одна ділянка. Якщо купити обидві, загальна площа становитиме 23 сотки приватизованої землі.

Чому ціна старого будинку викликала суперечки

Оголошення викликало різні реакції в коментарях. Частина людей вважає, що 3 тисячі доларів – зависока ціна для хати, яку все одно доведеться зносити. Для них це не готове житло, а додаткові витрати на демонтаж і майбутнє будівництво.

Водночас інші написали, що ціна має пояснення. Покупець платить не лише за старий будинок, а й за приватизовану землю, документи, підведені газ і світло. За підрахунками коментаторів це може бути ціннішим за саму стару хату, адже провести комунікації та оформити землю теж коштує грошей.

Так реакція на оголошення розділилася: одні бачать занедбаний будинок, який уже не придатний для життя, інші – ділянку з готовими комунікаціями у центрі села.

Скільки може коштувати хата в селі в Україні

Стара хата в селі може коштувати як 1 000 доларів, так і 5 000 доларів. Різниця залежить від регіону, стану будинку, комунікацій, площі землі, господарських споруд і готовності житла до використання.

Будівництво нового приватного будинку потребує значно більшого бюджету. Основні витрати припадають на фундамент, стіни й дах. Середня вартість такої "коробки" у 2026 році становить близько 395 доларів за квадратний метр.