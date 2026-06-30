Какой дом продают в Черкасской области за 3 тысячи долларов
В поселке Маньковка Уманского района продают старый дом за 3 тысячи долларов, рассказал владелец в видео в TikTok.
Смотрите также: Крыша обрушилась, балки сгнили: как украинка восстановила дом, которому более 100 лет
Дом находится в очень плохом состоянии. Его скорее можно рассматривать как объект под снос, а не как готовое жилье. Также продавец отмечает, что к участку уже подведены газ и свет, а земля приватизирована.
По словам владельца, с документами все в порядке. Он также готов к любому оформлению. К участку есть асфальтированный подъезд, он расположен в центре села, а рядом находится больница. На территории растут орехи.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Рядом продается еще один участок. Если купить оба, общая площадь составит 23 сотки приватизированной земли.
Почему цена старого дома вызвала споры
Объявление вызвало разные реакции в комментариях. Часть людей считает, что 3 тысячи долларов – слишком высокая цена за дом, который все равно придется сносить. Для них это не готовое жилье, а дополнительные расходы на демонтаж и будущее строительство.
В то же время другие написали, что у цены есть объяснение. Покупатель платит не только за старый дом, но и за приватизированный участок, документы, подведенные газ и свет. По подсчетам комментаторов, это может стоить дороже, чем сам старый дом, ведь прокладка коммуникаций и оформление земли тоже требуют затрат.
Таким образом, реакция на объявление разделилась: одни видят заброшенный дом, который уже непригоден для проживания, другие – участок с готовыми коммуникациями в центре села.
Сколько может стоить дом в селе в Украине
Старый дом в деревне может стоить как 1 000 долларов, так и 5 000 долларов. Разница зависит от региона, состояния дома, коммуникаций, площади земельного участка, хозяйственных построек и готовности жилья к использованию.
Строительство нового частного дома требует значительно большего бюджета. Основные расходы приходятся на фундамент, стены и крышу. Средняя стоимость такой "коробки" в 2026 году составляет около 395 долларов за квадратный метр.