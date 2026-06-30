Какой дом продают в Черкасской области за 3 тысячи долларов

В поселке Маньковка Уманского района продают старый дом за 3 тысячи долларов, рассказал владелец в видео в TikTok.

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Дом находится в очень плохом состоянии. Его скорее можно рассматривать как объект под снос, а не как готовое жилье. Также продавец отмечает, что к участку уже подведены газ и свет, а земля приватизирована.

По словам владельца, с документами все в порядке. Он также готов к любому оформлению. К участку есть асфальтированный подъезд, он расположен в центре села, а рядом находится больница. На территории растут орехи.

Рядом продается еще один участок. Если купить оба, общая площадь составит 23 сотки приватизированной земли.

Почему цена старого дома вызвала споры

Объявление вызвало разные реакции в комментариях. Часть людей считает, что 3 тысячи долларов – слишком высокая цена за дом, который все равно придется сносить. Для них это не готовое жилье, а дополнительные расходы на демонтаж и будущее строительство.

В то же время другие написали, что у цены есть объяснение. Покупатель платит не только за старый дом, но и за приватизированный участок, документы, подведенные газ и свет. По подсчетам комментаторов, это может стоить дороже, чем сам старый дом, ведь прокладка коммуникаций и оформление земли тоже требуют затрат.

Таким образом, реакция на объявление разделилась: одни видят заброшенный дом, который уже непригоден для проживания, другие – участок с готовыми коммуникациями в центре села.

Сколько может стоить дом в селе в Украине

Старый дом в деревне может стоить как 1 000 долларов, так и 5 000 долларов. Разница зависит от региона, состояния дома, коммуникаций, площади земельного участка, хозяйственных построек и готовности жилья к использованию.

Строительство нового частного дома требует значительно большего бюджета. Основные расходы приходятся на фундамент, стены и крышу. Средняя стоимость такой "коробки" в 2026 году составляет около 395 долларов за квадратный метр.