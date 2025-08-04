Навіть якщо ви орендар, а не власник, ніхто не має права просто так відчинити двері вашої квартири і зайти всередину – ні комунальник, ні сусід, ні представник ОСББ. Конституція України чітко каже: житло недоторканне. І жодна людина не може увірватися без вашого дозволу або рішення суду.

Однак і в цьому питанні є винятки. Більше про них розкаже 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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За якої умови та хто може увійти до вашого житла без дозволу?

Якщо сталася надзвичайна ситуація – пожежа, витік газу, затоплення чи обвал – то дозвіл власника вже не обов'язковий. Але й у такому разі не сусіди мають бігти з ключами, а спеціальні служби. Самовільно проникати у квартиру навіть у разі затоплення – заборонено.

Представники комунальних служб, які приходять для зняття показників лічильників чи технічних оглядів, зобов'язані пред'явити документи. Вони не можуть ходити по квартирі, як у себе вдома – тільки туди, де розміщене обладнання.



Хто може увійти до житла без дозволу / Фото Unsplash

Якщо хтось намагається зайти у вашу оселю без дозволу, то одразу:

питайте документи,

знімайте все на відео,

викликайте поліцію.

Це ваше законне право. До речі, ще одна важлива деталь: навіть якщо людина прописана у квартирі, це не робить її автоматично власником. Прописка – лише реєстрація, а не документ на право власності.

Раніше ми розповідали, що власник житла не має права самостійно виселяти мешканця без судового рішення, навіть при порушенні договору оренди.