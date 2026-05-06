Поламався холодильник чи потекли труби: хто оплачує ремонт в орендованій квартирі

Суперечки через комунальні послуги, ремонт чи поламану техніку – одна з найчастіших проблем під час оренди житла в Україні. Власники квартир та орендарі нерідко починають з'ясовувати, хто має платити за такі витрати, уже коли у квартирі виникають проблеми.

Хто відповідає за ремонт в орендованій квартирі?

Дрібні несправності зазвичай усуває орендар, адже саме він щодня користується квартирою та побутовими приладами, пише Судово-юридична газета.

Наприклад, заміна лампочок, незначний ремонт сантехніки або дрібні побутові поломки, які з'являються під час проживання.

Якщо ж у квартирі виникають серйозні проблеми з трубами чи електропроводкою, оплачувати ремонт переважно доводиться власнику житла.

Якщо квартира перебуває в поганому стані або трапився форс-мажор, наприклад, сусіди зверху залили, може знадобитися ремонт: переклеювання шпалер, фарбування стелі або стін, заміна підлогового покриття тощо. Капітальний ремонт квартири, переданої в оренду, повинен проводити власник, якщо інше не зазначено в договорі,

– пише експертка з оренди Світлана Вовк.

Тому відмова від письмового договору – не найкращий варіант. Без документа не можна зафіксувати строки оплати, умови проживання чи порядок повернення завдатку.

Те саме стосується і ремонту, адже у законодавстві не прописано хто саме має платити за ремонт. Усе вирішують умови договору та те, за яких обставин майно зіпсувалося.

Хто має платити за комунальні послуги?

Як зазначається у Цивільному кодексі, комунальні послуги в орендованій квартирі переважно оплачує орендар, якщо в договорі оренди не прописали інші умови.

Зазвичай орендарі сплачують те, що споживають:

електроенергію;

воду;

газ;

опалення;

інтернет;

вивезення сміття.

Втім, власник квартири та орендар можуть домовитися про інший порядок оплати. Наприклад, господар житла іноді включає частину комунальних платежів у вартість оренди або сам платить за окремі послуги.

Хто має оплачувати ремонт техніки?

Поламана побутова техніка теж часто стає причиною суперечок під час оренди житла. Особливо коли власник квартири та квартирант по-різному оцінюють причину несправності.

Якщо холодильник, пральна машина чи інші прилади зламалися через природний знос – оплачує ремонт власник помешкання.

Якщо ж техніка вийшла з ладу через неправильне користування або недбале ставлення, компенсацію вимагають від орендаря.

Юристи також радять ще до заселення складати акт приймання квартири та фотографувати стан меблів, техніки й самого помешкання. Це допомагає уникнути суперечок після завершення оренди та спрощує вирішення спірних ситуацій між сторонами.

Чи можна виселити квартирантів без договору?

Оренда житла без договору в Україні здається простою, але на практиці залишає квартирантів без захисту. Навіть якщо людина регулярно платить, це не гарантує, що її не попросять звільнити квартиру.

Водночас це не означає, що власник може діяти як заманеться. Закон захищає українців, тому змінити замки або виставити речі без рішення суду не можна.

Якщо орендар довго не платить або, наприклад, використовує квартиру як склад чи офіс, власник може звернутися до суду навіть з договором оренди.