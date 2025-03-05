Просто і вишукано: Вікторія Бекхем показала свою гардеробну і вразила плануванням

Для щоденних одягань Вікторія Бекхем облаштувала чудову гардеробну. В зірковому інтер'єрі поєднується простота й вишуканість, але це не головна її перевага.

Дизайнери просять звернути увагу на планування, адже воно дуже вдале, пише 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens. Створення окремої гардеробної – розумний крок, який не завжди вимагає багато місця, як багато хто вважає.

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Який вигляд має гардероб Вікторії Бекхем

Експерти наголошують, що будь-які ідеї гардеробної завжди мають починатися з планування, насамперед – з розумних шаф. Це найкращий спосіб максимально використати кожен сантиметр простору від підлоги до стелі.

Для свого гардероба Вікторія Бекхем зробила дуже вдалий вибір – вертикальні шафи. Вони не тільки практичні, а ще й стильні, з блискучою облямівкою, що робить їх чудовим елементом інтер'єру.

Вікторія Бекхем приміряє образ у своєму гардеробі: дивіться відео

Як видно на відео, гардеробна в модельєрки доволі вузька, але, обравши правильний тип шаф, зірка забезпечила собі багато місця для зберігання речей.

Інтеграція високих шаф оптимізує зберігання та створює відчуття розкоші,

– каже дизайнерка інтер'єру Стефані Кутас.

Шарлотта Кросланд, засновниця лондонської студії дизайну, що вбудовані шафи, як у Вікторії Бекхем "на вагу золота", коли мовиться про планування гардероба.

Вбудовані меблі дають людям саме те, що їм потрібно. Це особливо добре працює в тих місцях, де потрібно більше місця для підвішування одягу чи полиць для взуття,

– каже дизайнерка.

Якщо брати до уваги кольори в гардеробі Бекхем, то вони теж підібрані чудово. У кімнаті переважають пастельні тони, які розслабляють, але й присутні яскравий та темний акценти, що привертають увагу. Вся її гардеробна – це майстер-клас із дизайну.