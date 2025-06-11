Ще раніше канцлер казначейства Великої Британії, Рейчел Рівз, повідомила про виділення 39 мільярдів фунтів стерлінгів, а це 52,6 мільярда доларів, на будівництво доступного житла у країні. А згодом з'явилася новина про те, що будуть виділені ще додаткові 10 мільярдів фунтів для інвестицій.

Виділення таких коштів сприятиме програмі уряду щодо будівництва доступного житла, адже Велика Британія прагне відновити колишні темпи будівництва, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Що означатиме програма доступного житла для Великої Британії

Декілька днів тому Рейчел Рівз розповіла, що програма матиме 10-річний план фінансування й назвала її "найбільшим вливанням коштів у соціальне та доступне житло за останні 50 років".

В умовах майбутньої відбудови девелопери відіграватимуть не просто економічну, а й соціальну роль, створюючи житло, яке відповідає новим стандартам безпеки, доступності та якості. Це шанс перезавантажити урбаністику в країні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.

Водночас виділені додаткові 10 мільярдів фунтів стерлінгів розраховані вже на фінансові інвестиції, які будуть здійснені через програму Homes England.

Це допоможе залучити приватні інвестиції та відкрити для себе сотні тисяч нових будинків,

– повідомила Рівз у Палаті громад.

Цікаво, що з приходом лейбористів до влади торік будівельна активність у Великій Британії впала до темпів ще з розпалу пандемії, зокрема найбільше постраждала саме житлова нерухомість.