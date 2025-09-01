Австралійські інженери та дизайнери розробили, за їхніми словами, "будинок майбутнього". Це компактне одноповерхове житло завдовжки 6 метрів.

Розробники кажуть, що унікальність такого мінібудинку полягає в максимальній економії простору. Водночас наявна площа має "розумне планування", розповідає 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Який вигляд має 6-метровий будинок?

За словами інженерів, тип житла розробили на основі двовісного причепа. Він близький до моделі європейських будинків на колесах (північноамериканські зазвичай досягають 13,7 метра довжини).

Мініатюрний будинок має два входи. У центрі розташовується кухня, яка обладнана:

піччю на дві конфорки, яка працює на пропані;

духовкою, раковиною і невеликою кількістю шаф.

місцем для встановлення пральної машини та холодильника.

Обідня зона також є, розташована поруч із кухнею. Тут дизайнери вирішили поставити "барну стійку" на двох осіб, яка також може слугувати робочим місцем.



Кухня та обідня зона / Фото Tiny Tect Tiny Houses

Поруч стоїть вбудоване у стіну ліжко, яке будь-коли можна розкласти чи скласти так, що воно буде взагалі не помітне. У такий спосіб приміщення легко трансформується й може мати різне призначення

Навпроти розкладної спальні облаштована мінівітальня з диваном. Цей простір також можна переоблаштувати, наприклад, на другу спальню.



Простір для спальні / Фото Tiny Tect Tiny Houses

У протилежному боці розташована ванна кімната. Попри те, що вона крихітна, там помістилося все необхідне: раковина, душ і компостний туалет. Вартість будинку – 72 тисячі доларів. Інформації про міжнародну доставку наразі немає.