У Римі відновили історичний пентхаус для Тома Йорка: що змінили в інтер'єрі

У Римі реконструювали історичний пентхаус для фронтмена гурту Radiohead Тома Йорка та його дружини Даяни Рончіоне. Інтер'єр переосмислила італійська архітекторка Серена Міньятті, зробивши ставку на збереження автентичності та філософію вабі сабі.

Де розташований пентхаус і чим він особливий?

Квартира площею 350 квадратних метрів займає два рівні у будівлі 19 століття в центрі Рима. Простір має кілька приватних терас і зберіг історичне планування, пише Dezeen.

Дивіться також У Львові здають в оренду пам'ятку архітектури: скільки коштує вілла у центрі

Раніше тут жив італійський письменник Італо Кальвіно з родиною. Історія помешкання стала важливим контекстом під час роботи над інтер'єром.

Як виглядає дім зараз?

Під час реконструкції відреставрували дерев'яні балки на стелі та оригінальний паркет. У квартирі зберегли старі двері, дерев'яні столи й лави, кам'яні раковини, стелю та гвинтові сходи, що ведуть на терасу.

Архітекторка інтегрувала ці деталі у нову концепцію без кардинальної перебудови. Простір не спрощували до мінімалізму, а працювали з його наявною фактурою.

Інтер'єр у будинку в Римі / Фото Dezeen

Концепція проєкту спирається на японську естетику вабі сабі, яка передбачає прийняття природності та недосконалості матеріалів. У центрі уваги опинилися текстура, світло та тиша простору.

У нас було чітке бачення, створити особливий, особистий та приватний простір – місце для турботи про душу, що, по суті, і є справжнім значенням слова "дім",

– розповіла архітекторка Серена Міньятті

Стіни пофарбували вапняними фарбами теплих відтінків, що перегукуються з кольорами міста. В інтер'єрі використали дерево, камінь і натуральні поверхні без глянцю та декоративної надмірності.

Особливості оформлення будинку / Фото Dezeen

Частину меблів створили місцеві майстри. Деякі предмети підібрали за участі бельгійського антиквара та галериста Акселя Вервуорда, відомого стриманим підходом до формування інтер'єрів.

Попри збереження історичних елементів, технічну частину повністю оновили. У квартирі встановили систему підігріву підлоги та сучасне кондиціонування.

Як українці відновлюють стару хату у селі?