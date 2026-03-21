Гектар землі за ціною квартири: який будинок продають у Каліфорнії

У Каліфорнії продають маленький будинок у пустелі разом із величезною ділянкою за 50 тисяч доларів. Для цього району, який останні роки став популярним серед туристів та інвесторів, така ціна виглядає нетипово і одразу привертає увагу.

Де він розташований?

Будинок розташований у північній частині району Джошуа-Трі, у віддаленій пустельній місцевості без щільної забудови, пише Realtor.com.

Ділянка займає приблизно один гектар і є значно більшою за типові пропозиції у цьому регіоні. Навколо відкритий простір із панорамними краєвидами на пустелю, без сусідів і без міського освітлення, що створює повну ізоляцію.

Локація знаходиться неподалік національного парку Джошуа-Трі, який став одним із ключових факторів зростання інтересу до цієї місцевості. Саме через це район активно розвивався останні роки, зокрема завдяки попиту на короткострокове житло.

Як виглядає будинок?

Це невеликий будинок, що збудований ще у 1950-х роках у межах державної програми освоєння земель. Такі будівлі створювали як мінімальне укриття, щоб закріпити право власності на ділянку, а не як повноцінне житло.

Маленький будинок у пустелі / Фото Realtor.com

Будинок має просту конструкцію без внутрішнього планування і фактично складається з одного приміщення. Усередині немає кухні, санвузла чи окремих кімнат, тому простір виглядає як порожня коробка.

Як виглядає будинок зсередини / Фото Realtor.com

У ньому відсутні електрика, водопостачання та каналізація, що робить проживання неможливим без повного переобладнання. Подібні об'єкти або залишають у первісному вигляді, або реконструюють, вкладаючи значні кошти.

Чому його продають так дешево?

Низька ціна пов'язана не лише зі станом будинку, а й із правилами використання таких об'єктів у цьому районі. У ньому не дозволяють жити постійно, а використовувати його можна лише обмежену кількість днів на місяць.

Крім цього, після різкого зростання популярності Джошуа-Трі під час пандемії місцева влада посилила правила для оренди. Короткострокову здачу таких будинків заборонили, що суттєво знизило їхню інвестиційну привабливість.

Через ці обмеження об'єкт не підходить для туристичного бізнесу, який раніше був основним сценарієм використання подібної нерухомості.

