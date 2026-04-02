Будинок як коштовний камінь: у Каліфорнії збудували дім із ламаним фасадом
- В Каліфорнії збудували будинок з унікальним ламаним фасадом, натхненний формою коштовного каміння, розташований у Беверлі-Гіллз.
- Будівля має V-подібну форму з гострими гранями, площа 1 900 м², один основний рівень і підземний поверх з кінозалом, баром, спа та тренажерним залом.
Американська студія Donaldson + Partners збудувала у Південній Каліфорнії незвичний житловий будинок, натхненний формою коштовного каміння. Резиденція отримала складний фасад, через що більше нагадує скульптуру, ніж звичайне житло.
Де розташований будинок і як він виглядає?
Будинок Fractal-Facade House збудували у Беверлі-Гіллз на ділянці площею близько 0,8 гектара, пише Dezeen.
У будівлі V-подібна форма. Фасад складається з ламаних площин, які створюють ефект багатогранності. Через це будинок змінюється залежно від ракурсу і виглядає як великий об'ємний камінь із чіткими гранями.
У чому ідея проєкту та що надихнуло архітекторів?
Будинок створили для клієнта з фінансової сфери, який живе між різними узбережжями США. Він хотів отримати не просто житло, а простір для розмов, зустрічей і камерних подій.
Архітектор Робін Дональдсон запропонував взяти за основу форму дорогоцінного каменю. Його зацікавила поєднана в ньому точність і складність, яку можна передати через архітектуру.
У результаті фасад сформували панелі з гострими гранями. Вони додають глибини й роблять будинок виразним навіть на відстані.
Які обмеження вплинули на архітектуру?
Площа будинку – близько 1 900 квадратних метрів. Він має один основний рівень і підземний поверх.
Місцеві правила обмежили висоту до 4,3 метра, щоб не перекривати краєвиди сусідам. Через це будинок зробили нижчим і більш "притиснутим" до землі.
Але таке рішення ніяк не вплинуло на красу цього будинку. Навпаки, будівля краще вписується в ландшафт і виглядає частиною пагорба.
Як організований простір усередині?
Вхід розташований у центрі, звідки будинок розходиться на два крила. Верхній рівень поєднує різні кімнати та виходить до внутрішнього дворика з басейном.
Тут розміщені вітальня, їдальня й кухня, яку можна закрити під час подій. Простір легко підлаштовується під різні сценарії – від щоденного життя до прийомів.
Підземний рівень організований навколо заглибленого дворика. Там облаштований кінозал на 24 місця, бар, спа та тренажерний зал.
Інтер'єр виконаний у стриманих кольорах з акцентом на фактури. Мистецькі роботи й скульптури підтримують загальну ідею будинку – поєднання геометрії, простору і живої атмосфери.
