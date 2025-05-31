Несподівана знахідка: у старому будинку бабусі онук випадково помітив ще одну кімнату
- Американець знайшов у підвалі бабусі кімнату, про яку ніхто не знав.
- Хоч на вигляд вона не була моторошною, атмосфера була досить напружена.
Американець виявив у підвалі старовинного будинку дивну кімнату. Як з'ясувалося, про неї ніхто не знав, навіть бабуся, яка там мешкала десятиліттями.
Чоловік поділився світлиною дивної кімнати на популярній онлайн-платформі Reddit, розповідає 24 Канал. Публікація одразу привернула увагу тисяч читачів і викликала жваві обговорення.
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Як чоловік знайшов кімнату і що там було
За словами автора, він просто помітив довге вузьке приміщення в підвалі. Воно здавалося відокремленим від решти простору. Кімната не мала вікон, освітлення було тьмяним, а в кінці були двері.
Чоловік відчинив їх і опинився в незвичайній кімнаті із зеленими стінами. У кінці приміщення, що було три метри завширшки та вісімнадцять метрів завдовжки, стояв сілець. На ньому лежав старий саксофон, а поруч стояв пюпітр. Очевидно, востаннє кімнату використовували як музичну.
Хоч на вигляд вона не була моторошною, атмосфера викликала тривожне відчуття. Однак у будь-якому випадку – це додаткова площа, яку можна використовувати у своїх цілях. Бабуся автора вирішила облаштувати там кімнату для зберігання речей.
Кімната, яку знайшов у підвалі онук / Фото Reddit
"Схоже на декорацію з фільму жахів"
Користувачі Reddit почали активно обговорювати, для чого колись могли облаштувати таку кімнату. Багато хто припустив, що це одразу було приміщенням для репетицій, а дехто написав, що первинно це була схованка часів холодної війни. Були й користувачі, які просто ділилися власними історіями про знайдені кімнати в старих будинках родичів. Без жартів про фільми жаху не обійшлося.
- Хе-хе. Смішно, що першою думкою, яка тобі спала на думку, було "моторошно". Це досить стандартна кімната для репетицій на інструментах;
- Як це можливо, що вона живе там, але не знає про цю кімнату:
- Саксофон просто, щоб збити тебе з пантелику. Це кімната для тортур людей;
- Схоже на декорацію з фільму жахів.
Автор вказав, що будинок розташований у місті Еверетт, штат Вашингтон. А один із коментаторів зазначив, що багато старих будинків в Еверетті мають підвали з окремими зовнішніми входами. Колись у цих приміщеннях встановлювали вугільні печі або парові котли для дому. Відтоді багато з них переоблаштували під корисні приміщення. На думку користувача, це історія також і цього будинку.