Чоловік купив квартиру на 34-му поверсі 32-поверхового будинку: як це можливо

Житель китайської провінції Шеньсі понад десять років намагається повернути гроші за квартиру, яку придбав у новобудові. Через кілька років після покупки чоловік дізнався, що його житло мало розташовуватися на 34-му поверсі будинку, який насправді мав лише 32 поверхи.

Як покупець дізнався, що його квартири не існує?

Як пише South China Morning Post, у 2013 році Шень купив квартиру площею 90 квадратних метрів у житловому комплексі неподалік Сіаня.

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За документами житло було розташоване на 34-му поверсі, а вартість одного квадратного метра становила 2 646 юанів. Покупець вніс перший платіж у розмірі 117 700 юанів (близько 17 400 доларів).

Шень придбав так зване житло з обмеженими майновими правами, яке будують на колективній сільській землі й за зниженою ціною. Після оформлення угоди чоловік повернувся працювати до Пекіна та очікував завершення будівництва.

Передати квартиру мали у 2015 році, однак будинок не добудували вчасно. Лише у 2017 році забудовник повідомив покупцю про завершення робіт і запропонував сплатити решту вартості житла. Тоді Шень і з'ясував, що будівля має лише 32 поверхи, хоча його квартира за документами була розташована на 34-му.

Потім забудовник запропонував Шеню інше житло на 32-му поверсі. Однак покупець не зміг одразу внести необхідну доплату, а згодом цю квартиру продали іншій людині.

Чим завершився багаторічний спір із забудовником?

Після цього Шень почав вимагати повернення грошей. За його словами, компанія посилалася на фінансові труднощі та не повертала кошти.

Суперечка між сторонами тривала кілька років. За цей час покупцеві повернули лише частину грошей: спочатку 20 тисяч юанів, а пізніше ще 50 тисяч.

Зрештою чоловік звернувся до арбітражу. Той постановив, що забудовник має повернути покупцеві залишок внеску в розмірі 47 700 юанів, а також виплатити 27 тисяч юанів відсотків. Також арбітраж передбачив додаткову компенсацію, якщо компанія не виконає рішення.

Попри це, станом на 2026 рік Шень так і не отримав усіх виплат. Як пише SCMP, виконавці не змогли знайти зареєстрованих активів забудовника, коштом яких можна було б стягнути гроші.

Як у Китаї створили горизонтальний хмарочос?

У китайському мегаполісі Чунцін реалізували один із найамбітніших архітектурних проєктів сучасності. Там збудували гігантську горизонтальну конструкцію, яка поєднала кілька хмарочосів в єдиний комплекс.

Горизонтальний хмарочос важить близько 13 200 тонн. Саме тому його будівництво стало серйозним інженерним викликом, адже споруду потрібно було надійно закріпити на великій висоті між кількома вежами.