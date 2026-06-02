Лише 10 квадратних метрів: у Києві продають мініквартиру в Новопечерських Липках

У Києві виставили на продаж квартиру площею всього 10 квадратних метрів. У невеликому помешканні власники вмістили кухню, двоярусне ліжко та окремий санвузол.

Як виглядає квартира площею 10 квадратних метрів?

Оголошення про продаж з'явилося на платформі OLX.

Житло розташоване в ЖК Delmar, який знаходиться поруч із кварталом Новопечерські Липки. В оголошенні житло назвали "міні квартирою". Її площа становить лише 10 квадратних метрів, що робить помешкання одним із найменших об'єктів, представлених на ринку нерухомості.

Квартира витягнута в довжину й більше нагадує вузький коридор. Біля вікна зробили кухню, поруч поставили двоярусне ліжко. На кухні є варильна поверхня, мийка та пральна машина.

У коридорі ледве вистачає місця, щоб пройти між меблями. Окремо є невеликий санвузол із душем. Усередині переважають світлі кольори, а більшість меблів підібрали під розміри приміщення.

Як виглядає помешкання площею 10 квадратних метрів / Фото OLX

Вартість житла – 37 тисяч доларів. За таку суму на вторинному ринку Києва можна знайти повноцінну однокімнатну квартиру більшої площі, хоча нерідко такі варіанти продають без ремонту або в будинках старої забудови.

Скільки коштує вторинне житло в Києві?

У середньому однокімнатна квартира на вторинному ринку Києва коштує 73 тисячі доларів. За двокімнатне житло просять приблизно 115 тисяч доларів, а трикімнатне оцінюють у середньому в 165 тисяч доларів. За рік ціни зросли на 13%, 15% і 10% відповідно.

Найдешевші однокімнатні квартири продають у Деснянському районі – 45 тисяч доларів. У Святошинському районі таке житло коштує майже 53 тисяч доларів, в Оболонському – 60 тисяч доларів, а у Солом'янському – 65 тисяч доларів.

Водночас найдорожчими залишаються центральні райони столиці. У Шевченківському районі однокімнатна квартира коштує в 99,8 тисячі доларів, а в Печерському – 153 тисячі доларів.