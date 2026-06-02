Как выглядит квартира площадью 10 квадратных метров?

Объявление о продаже появилось на платформе OLX.

Жилье расположено в ЖК Delmar, который находится рядом с кварталом Новопечерские Липки. В объявлении жилье назвали "мини квартирой". Ее площадь составляет всего 10 квадратных метров, что делает помещение одним из самых маленьких объектов, представленных на рынке недвижимости.

Квартира вытянута в длину и больше напоминает узкий коридор. У окна сделали кухню, рядом поставили двухъярусную кровать. На кухне есть варочная поверхность, мойка и стиральная машина.

В коридоре еле хватает места, чтобы пройти между мебелью. Отдельно есть небольшой санузел с душем. Внутри преобладают светлые цвета, а большинство мебели подобрали под размеры помещения.

Как выглядит помещение площадью 10 квадратных метров / Фото OLX

Стоимость жилья – 37 тысяч долларов. За такую сумму на вторичном рынке Киева можно найти полноценную однокомнатную квартиру большей площади, хотя нередко такие варианты продают без ремонта или в домах старой застройки.

Сколько стоит вторичное жилье в Киеве?

В среднем однокомнатная квартира на вторичном рынке Киева стоит 73 тысячи долларов. За двухкомнатное жилье просят примерно 115 тысяч долларов, а трехкомнатное оценивают в среднем в 165 тысяч долларов. За год цены выросли на 13%, 15% и 10% соответственно.

Самые дешевые однокомнатные квартиры продают в Деснянском районе – 45 тысяч долларов. В Святошинском районе такое жилье стоит почти 53 тысяч долларов, в Оболонском – 60 тысяч долларов, а в Соломенском – 65 тысяч долларов.

В то же время самыми дорогими остаются центральные районы столицы. В Шевченковском районе однокомнатная квартира стоит в 99,8 тысячи долларов, а в Печерском – 153 тысячи долларов.