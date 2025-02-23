Будинок з ірисами в Києві: що відомо про історичну пам'ятку та чому її так назвали

На вулиці Юрія Іллєнка в Києві можна побачити яскравий приклад модерної архітектури. Мовиться про Будинок з ірисами, який збудували на початку 20 століття.

Архітектурну перлину спроєктував талановитий Володимир Безсмертний. Саме за його проєктом збудували не менш відомий Будинок Ягимовського або неофіційно Будинок з котами. Для кого творили Будинок з ірисами та чому він має таку назву – розповідає 24 Канал.

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Історія Будинку з ірисами

Перша назва архітектурної перлини – Маєток Грабаря. Збудували її для тодішнього голови Київського окружного суду Миколи Грабаря. У цьому маєтку власник жив разом зі своїм сином, який згодом став відомим вченим-візантологом.

Грабарі недовго мешкали у своєму будинку – близько 7 років. Сім'я вирішила здавати його в оренду. Відомо, що орендарі поселилися в п'яти квартирах і крамниці з кімнатою. Квартири були просторими: на п'ять, шість, сім і вісім кімнат.

Прибутковим будинок довго не був – у 1921 році його націоналізували більшовики. За 40 років маєток слугував дитячим будинком, трудовою школою та навіть інститутом. Також у цей період там тимчасово мешкав відомий письменник Степан Васильченко.

Станом на зараз Будинок з ірисами є пам'яткою архітектури, яка потребує реставрації.

Огляд Будинку з ірисами: дивіться відео

Чому така назва

Будинок, оформлений у стилі модерн, має асиметричну архітектурну композицію. Його прикрашають еркер і балкони різної форми. На куті другого поверху можна побачити круглий балкон, що спирається на конічну, вкриту ліпниною консоль. Фасад щедро оздоблений рослинним декором, особливо квітами.

Над парадними дверима є ціла декоративна композиція з ірисів, які характерні для стилю модерн. Будинок, власне, й назвали на честь цих квітів.

Під час будівництва використовували різні матеріали: камінь, тиньк, метал, скло, кахель і дерево. За будинком колись був чудовий сад, який простягався до річки Глибочиця, що тепер схована в каналізаційному колекторі.