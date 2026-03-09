Власник не може виписати з квартири навіть через суд: кого захищає закон

Власник квартири не завжди може самостійно вирішити, хто залишиться зареєстрованим у його житлі. У низці випадків закон захищає право родичів на проживання, тому виписати їх без згоди або рішення суду буває неможливо.

Чи можна виписати неповнолітню дитину з квартири?

Зняти з реєстрації неповнолітню дитину без згоди батьків або органів опіки майже неможливо, зазначається у Законі України.

Дивіться також Хто платить податок на "зайві" метри, якщо квартира має кількох власників

Дитина має право користуватися житлом нарівні з власником. Під час розгляду питання про зміну реєстрації перевіряють, чи не погіршуються її житлові умови після переїзду. Якщо нове житло менше за площею або має гірші умови проживання, у виписці можуть відмовити.

Після 14 років ситуація ускладнюється ще більше. Підліток має право самостійно погоджуватися або не погоджуватися на зміну місця реєстрації, тому без його згоди виписати його практично неможливо.

Чи можна виписати співвласника житла?

Якщо людина має частку у квартирі, виписати її не можна. Право власності автоматично дає право користуватися житлом і проживати у ньому, зазначається у Цивільному кодексі.

Навіть мінімальна частка означає, що особа може залишатися зареєстрованою у квартирі. Суд не може позбавити співвласника права проживання, навіть якщо він тривалий час фактично не мешкає у помешканні.

У таких ситуаціях конфлікти зазвичай вирішують іншим шляхом. Найчастіше власники домовляються про продаж або викуп частки.

Чи можуть жити у квартирі члени сім'ї власника?

Закон також захищає членів сім'ї власника житла. До них належать чоловік або дружина, батьки та діти.

Такі родичі можуть користуватися квартирою на тих самих умовах, що і власник. Якщо людина вселилася як член сім'ї та проживає у квартирі, виселити її без суду практично неможливо.

Судова практика показує, що суди неохоче позбавляють людей права проживання, особливо коли йдеться про близьких родичів або літніх батьків.

Кого ще складно виписати з квартири?

Окрім родичів і співвласників, закон захищає ще кілька категорій людей. У таких ситуаціях суди враховують не лише документи, а й життєві обставини людини.

Складно зняти з реєстрації:

військовослужбовців і ветеранів під час воєнного стану;

людей з інвалідністю, які не мають іншого житла;

осіб, що проживають у квартирі за договором довічного утримання;

людей, які отримали право проживання за заповітом.

У таких випадках власник житла може отримати відмову у виписці навіть тоді, коли квартира юридично належить саме йому.

Як можна позбавити людину права користування житлом?