Комерційна нерухомість навесні 2025: що буде з офісами та торговельними площами

На ринок комерційної нерухомості в умовах війни впливає чимало факторів, але "вічні чинники", як-от сезонність, нікуди не зникли. Експерти з нерухомості розповіли, чи активізується попит на офісні приміщення та торговельні площі цієї весни та як можуть змінитися ціни.

Суттєвих змін на ринку комерційної нерухомості експерти найближчим часом не очікують. Однак весною пожвавлення у великих містах можливе, особливо в західному регіоні та в деяких центральних містах через вищий попит. Більше про комерційну нерухомість та помітні тенденції у 2025 році – далі в матеріалі 24 Каналу.

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Що було з ринком комерційної нерухомості взимку

Початок 2025 року складно назвати позитивним на ринку комерційної нерухомості. За даними аналітиків OLX, кількість оголошень зимою суттєво знизилася, а ціни при тому зросли.

Якщо порівнювати січень цього року до січня 2024-го, то кількість оголошень про оренду офісних і торговельних приміщень в Києві та Львові знизилась в середньому на 42%.



Офісні будівлі / Фото Pexels

Що стосується вартості, то в Києві оренда офісів подорожчала на 30%, а торговельних приміщень – на 11%. У Львові ціни за рік майже не змінились.

Значно зменшилась кількість відгуків у Львові, хоча це можна пов'язати з початком року, коли на ринку комерційної нерухомості не сезон. У Києві попит на офіси зріс на 8%, а на торговельні приміщення – знизився на 11%,

– коментує Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості.

На ринку продажу комерційної нерухомості ситуація схожа – оголошень стало менше в середньому на 68%. Найпомітніше кількість пропозицій зменшилася у Львові, хоча вартість купівлі там зросла.

У Києві середня ціна на офісні приміщення зросла на 25%, а у Львові – на 15%. Торговельні приміщення подорожчали на 3% у Києві й на 1% у Львові.

Попит на купівлі офісів та торговельних приміщень у Львові впав на майже 2,5 раза. У Києві ситуація краща – за останній рік -9% на купівлю офісів та +5% на купівлю торговельних приміщень,

– зазначила Оксана Остапчук.



Комерційна нерухомість у межах ЖК / Фото Synergy-bud

Чи зміняться попит і ціни на торговельні площі весною

Більшість експертів схиляються до думки, що значного покращення чи погіршення на комерційному ринку не очікується. Весною відчуватиметься певне пожвавлення, але воно несуттєво вплине на попит і ціни.

Зростання рівня вакантності, зниження орендного доходу через стримування ставок та персональні дисконти, щоб втримати орендарів, зниження трафіку – це топ ключових викликів для торговельної нерухомості в найближчій перспективі незалежно від сегмента – площі в ТРЦ, стріт-ритейлі в старому чи новому житловому фонді,

– вважає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.



Стріт-ритейл у новобудовах Львова / Фото DIM.RIA

У містах, що стали "хабами" й прихистили чималий відсоток ВПО, ситуація на торговельному ринку буде кращою. За словами Вікторії Берещак, мовиться про Львів, Ужгород, Тернопіль, Вінницю та Одесу.

Середньозважена вартість орендних ставок в регіонах сягає 12 – 25 доларів за квадрат і напряму залежить від низки факторів: людинопотоку, розташування об’єкта, підготовленості до воєнних викликів – заживлення альтернативними джерелами,

– додає Вікторія Берещак.

Віталій Поберезький, керівник розвитку продуктів DIM.RIA, вважає, що найбільше попит зросте на приміщення в "прохідних локаціях" (центри міст, ТРЦ). Середня орендна ставка на ринку торговельної нерухомості може зрости на 7 – 10% через повернення на ринок великих ритейлерів.

Який тип офісної нерухомості буде в пріоритеті

На офісному ринку можна чітко виокремити основну тенденцію – розвиток гібридних та коворкінг-форматів. Вона сформувалася відповідно до потреб орендарів. Менші площі зараз шукають і винаймають активніше, ніж великі офіси. На думку Віталія Поберезького, така тенденція весною збережеться.

Класичні великі офіси поступаються місцем гнучким просторам з короткостроковими договорами оренди: великі площі орендуватимуть рідше, натомість популярними залишаться компактні офіси та гнучкі простори,

– вважає керівник розвитку продуктів DIM.RIA.



Сучасний бізнес-центр / Фото Pexels

Вікторія Берещак погоджується, що запит на гнучкість офісного простору існує і найближчим часом нікуди не дінеться. В основному є попит на приміщення площею 200 – 370 квадратів.

Офіси від 500 квадратів просять "розділити" з кимось ще і пошук орендаря в суборенду часто лягає на плечі власника чи експлуатаційної компанії та стає причиною того, що угоди не доводять до кінця,

– каже оглядачка ринку.

Весною потенційні орендарі надалі шукатимуть "робочі місця" та "переговорки", а не квадратні метри порожньої площі. У Києві, за спостереженнями столичної рієлторки Людмили Колєснік, у попиті обладнані офіси з якісним ремонтом, меблями, технікою, додатковими джерелами електроенергії та укриттям.

Загалом попит на офісні приміщення у Києві, Львові, Дніпрі та інших великих містах зростає, проте повільніше, ніж до повномасштабного вторгнення. Найбільше на ринок комерційної нерухомості впливає глобальна геополітична та економічна невизначеність через воєнний стан. Це змушує потенційних покупців та орендарів економити та відкладати інвестиційні рішення, що сформувало поняття відкладеного попиту.

Ринок весною, на думку експертів, буде стабільним, але залишатиметься "в режимі очікування" економічної визначеності, як і минулого 2024 року.