Хмарочос Трампа може з'явитися у Бухаресті

Trump Organization планує реалізувати спільний проєкт із румунською девелоперською компанією. У планах – будівництво хмарочоса з елітними апартаментами в центрі румунської столиці.

Про плани розширення сімейного бізнесу президента США Дональда Трампа 24 Канал розповідає з посиланням на Reuters.

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Що відомо про хмарочос, який планує звести компанія Трампа?

У спільній заяві Trump Organization та девелопера SDC Imobiliare зазначено, що Trump Tower Bucharest з'явиться в самому серці Бухареста – одному з найперспективніших і найдинамічніших ринків, що розвиваються в Європі. Проєкт має принести преміальний житловий бренд Trump на румунський ринок.

Конкретне місце розташування майбутнього комплексу, як і дату початку будівництва, наразі не розголошують. Заявлено лише, що це буде житло класу люкс.

До речі, економічне зростання Румунії зупинилося у першому кварталі через затяжну політичну нестабільність і ризики рецесії. У результаті країна показала слабші економічні показники, ніж більшість держав Центральної та Східної Європи.



Trump Tower на П'ятій авеню / Фото Shutterstock

Що відомо про компанію Трампів?

Компанію Trump Organization заснував ув Нью-Йорку ще у 1920-х роках батько Дональда Трампа – Фред Трамп. Згодом сам Дональд Трамп очолив сімейний бізнес, а пізніше передав керівництво своїм синам – Дональду-молодшому та Еріку.

Спочатку компанія займалася будівництвом доступного житла у Брукліні, Квінсі та інших районах Нью-Йорка. З часом діяльність розширилася, охопивши комерційну нерухомість, готельний бізнес і гольф-клуби.

Коли Дональд Трамп узяв на себе керівництво компанією в 1970-х роках, він переорієнтував її на масштабні проєкти в центрі Мангеттена – хмарочоси, фешенебельні готелі. Найвідоміші з них – Trump Tower на П'ятій авеню, готель Trump International Hotel & Tower, а також численні об'єкти, що мають ім'я Трампа в США та за кордоном.