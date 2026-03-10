"Було погано, стало ще гірше": чому нова Namelaka викликала суперечки

У центрі Києва відкрили нову кондитерську Namelaka з яскравим рожевим фасадом. Незвичний колір будівлі одразу спричинив дискусії у соцмережах, адже заклад з'явився у радянській багатоповерхівці.

Де відкрилася нова кондитерська Namelaka?

Новий заклад відкрили 6 березня на вулиці Великій Васильківській, 51. Кондитерська розташована неподалік станції метро "Олімпійська" та Київського національного академічного театру оперети, пише видання "Хмарочос".

Дивіться також У Львові зберігся найстаріший житловий будинок: що про нього відомо

Це вже друга локація мережі Namelaka у столиці. Перший заклад працює на Подолі. Новий простір значно більший, його площа становить близько 600 квадратних метрів.

Заклад облаштували на першому поверсі першої радянської 16-поверхівки. Фасад будівлі повністю перефарбували у насичений рожевий колір. До реконструкції він мав типовий сірий фасад, характерний для житлових будинків.

Як виглядає будівля нині / Фото з соцмереж

Рожевий колір різко контрастує із навколишньою забудовою. Поруч розташовані будівлі зі стриманими світлими фасадами та історичні споруди. Саме тому новий вигляд приміщення одразу привернув увагу і став предметом обговорення у мережі.

Девелопер РІЕЛ відкрив продаж третьої черги ЖК бізнес-класу Nordica Residence у Києві. Проєкт поєднує сучасну архітектуру, продумані планування та формат закритого внутрішнього простору. Комерція на перших поверхах формує самодостатнє міське середовище. Для інвестора це сегмент зі стабільним попитом і потенціалом зростання вартості.

Чому рожевий фасад викликав суперечки?

Фотографії будівлі швидко поширилися у соцмережах. Частина користувачів назвала новий фасад яскравим і сучасним рішенням, яке додає місту кольору.

Деякі ставляться до ідеї критично. Вони вважають, що настільки насичений колір не відповідає характеру вулиці та погано поєднується із сусідніми будівлями.

У соцмережах можна побачити подібні коментарі:

"Весь дім має огидний вигляд і огидні кольори. Бізнес не може чекати поки місто перефарбує совдепію";

"Було погано, стало ще гірше";

"Мені подобається, як ця зефірка тримає на собі сіре одоробло";

"Сподіваюсь намелака буде відкриватись і робити таку красу по всій країні";

Також жартують про цей контраст барбі-стилю. Користувачі навіть створюють фотоколажі, у яких додають рожевий колір до інших будівель столиці.

Фотоколажі з іншими будівлями Києва / Фото Антіна Пашкевича @pskvc

Що кажуть архітектори про дизайн будівлі?

Проєкт розробила архітектурна студія Nemov. Архітектори пояснюють, що перед початком робіт перевірили статус будівлі.

За їхніми словами, цей будинок не має статусу пам'ятки архітектури. Також для нього не затверджений паспорт фасаду, який зазвичай регламентує зміни зовнішнього вигляду будівлі.

Інтер'єр кондитерської Namelaka / Фото NEMOV Studio

Архітектори зазначають, що будинок уже неодноразово змінювався і фактично втратив первісний вигляд. Через це команда вирішила створити новий фасад, який мав би сформувати впізнаваний образ закладу.

У Namelaka ми зберегли подібні пропорції віконних імпостів та звернули увагу на колір сусідніх будівель. Фасад театру оперети має рожевий колір – це й стало одним із додаткових орієнтирів під час вибору кольору кондитерської,

– розповів співзасновник Nemov Роман Мовляйко у коментарі для Віледжа.

Навіть попри критику фасаду, у заклад вишикувалися довгі черги Користувачі соцмереж пишуть, що стояли по півтори-дві години, щоб потрапити всередину.

Де розташований один з найстаріших ліфтів в Європі?