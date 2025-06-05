Іпотека у 2025 році: скільки кредитів оформлено за перше півріччя та на яке житло найбільше

За 2,5 року функціонування єОселі в Україні видали понад 17 тисяч кредитів на понад 28 мільярдів гривень. Дізнайтеся, скільки договорів підписали за перші пів року 2025-го та що українці більше обирали: первинне чи вторинне житло.

За п'ять місяців 2025 року за програмою "єОселя" видали вже 2 334 кредити на 4,3 мільярда грн. Про це розповіла перша заступниця голови правління банку "Глобус" Олена Дмітрієва, повідомляє 24 Канал.

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На яке житло українці оформили кредити за єОселею

Загалом 41% угод, а саме на 960 об'єктів нерухомості, було оформлено з площею житла до 50 метрів квадратних. Також 34% угод – це житло площею від 50 до 73 метрів квадратних.

Окрім того, дані свідчать про те, що 40% нерухомості придбано у новобудовах, введених в експлуатацію, 19% – в об'єктах на стадії зведення, 41% – на вторинному ринку.

Що стосується вартості обраного житла, то видано:

42% кредитів на придбання нерухомості вартістю від 2 до 3 мільйонів гривень;

30% кредитів на житло вартістю понад 3 мільйони гривень;

28% кредитів на нерухомість за ціною від 1 до 2 мільйонів гривень.

У 2025-му більше обирають первинну нерухомість

Якщо порівнювати дані за півріччя 2025-го до даних за той же період у 2024-му, то зросла частка обраних об'єктів на первинному ринку. Показник став більшим удвічі та становить близько 60% від загального обсягу іпотечних кредитів.

Сьогодні майже 60% житла, придбаного за єОселею, – в новобудовах. Це свідчить не лише про потужний попит, а й про реальну підтримку українського будівельного ринку. Ми продовжуємо співпрацювати з перевіреними забудовниками, щоб українці мали можливість інвестувати в житло ще на етапі зведення,

– прокоментував перший заступник голови правління Укрфінжитла Дмитро Вербицький.

За даними за 2,5 року функціонування єОселі, вже понад 17 тисяч сімей отримали житло на понад мільйон квадратних метрів. Дані за п'ять місяців 2025 року свідчать про те, що перший внесок за кредитом найчастіше не перевищує 30% вартості житла.