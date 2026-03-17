99% громад уже в системі: як тепер планують забудову в Україні
- 99% громад України підключилися до державного містобудівного кадастру для планування забудови.
- Система забезпечує прозорість і відкритість у плануванні територій, що полегшує доступ до інформації для громадян і бізнесу.
Майже всі громади України долучилися до роботи з містобудівним кадастром на державному рівні. Система вже охоплює практично всю країну і використовується для підготовки містобудівної документації та планування відбудови.
Скільки громад уже працюють у системі?
Понад 1 300 громад отримали повноваження замовника містобудівної документації в системі, що становить 99% від їх загальної кількості. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Станом на зараз 1 178 громад, або 88%, уже працюють через електронні кабінети, які використовують для створення, подання та оприлюднення містобудівної документації.
Повне підключення вже зафіксоване у чотирьох областях:
- Волинській;
- Полтавській;
- Київській;
- Херсонській.
Також до системи приєдналися 215 проєктних і 11 експертних організацій. У кадастрі вже доступно 5 893 комплекти містобудівної документації, найбільше – у Львівській, Івано-Франківській, Полтавській та Житомирській областях.
Як зміниться планування забудови і що це дає людям?
Містобудівний кадастр – це про прозорі правила розвитку територій. Єдині дані, відкритий доступ, зрозумілі рішення для громад, держави і бізнесу,
– зазначив Олексій Кулеба.
Громади можуть працювати з документами в електронному форматі: створювати їх, подавати та оприлюднювати через систему. Це скорочує час на погодження і зменшує залежність від паперових процедур, зазначається на сайті кадастру.
Відкритість даних дає можливість мешканцям перевіряти, що саме планують будувати на їхній території. Для бізнесу це означає зрозуміліші умови для інвестицій і оцінки забудови.
Розподіл об'єктів за регіонами на геопорталі кадастру / Скриншот 24 Каналу
Система також об'єднує дані про планування територій, обмеження забудови та інфраструктуру. Це допомагає точніше визначати, де доцільно будувати житло, дороги чи соціальні об'єкти.
Що зміниться для забудовників?
В Україні запровадили обов'язкову норму: нові житлові будинки та громадські об'єкти мають будуватися з укриттями. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський, і вимога стосується саме нового будівництва.
Укриття повинні передбачати ще на етапі проєктування, як частину об'єкта. Це означає, що забудовники мають одразу закладати їх у проєкти і не можуть ігнорувати ці вимоги під час зведення будинків.