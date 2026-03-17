99% громад уже в системі: як тепер планують забудову в Україні

Майже всі громади України долучилися до роботи з містобудівним кадастром на державному рівні. Система вже охоплює практично всю країну і використовується для підготовки містобудівної документації та планування відбудови.

Скільки громад уже працюють у системі?

Понад 1 300 громад отримали повноваження замовника містобудівної документації в системі, що становить 99% від їх загальної кількості. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Станом на зараз 1 178 громад, або 88%, уже працюють через електронні кабінети, які використовують для створення, подання та оприлюднення містобудівної документації.

Повне підключення вже зафіксоване у чотирьох областях:

Волинській;

Полтавській;

Київській;

Херсонській.

Також до системи приєдналися 215 проєктних і 11 експертних організацій. У кадастрі вже доступно 5 893 комплекти містобудівної документації, найбільше – у Львівській, Івано-Франківській, Полтавській та Житомирській областях.

Як зміниться планування забудови і що це дає людям?

Містобудівний кадастр – це про прозорі правила розвитку територій. Єдині дані, відкритий доступ, зрозумілі рішення для громад, держави і бізнесу,

– зазначив Олексій Кулеба.

Громади можуть працювати з документами в електронному форматі: створювати їх, подавати та оприлюднювати через систему. Це скорочує час на погодження і зменшує залежність від паперових процедур, зазначається на сайті кадастру.

Відкритість даних дає можливість мешканцям перевіряти, що саме планують будувати на їхній території. Для бізнесу це означає зрозуміліші умови для інвестицій і оцінки забудови.

Розподіл об'єктів за регіонами на геопорталі кадастру / Скриншот 24 Каналу

Система також об'єднує дані про планування територій, обмеження забудови та інфраструктуру. Це допомагає точніше визначати, де доцільно будувати житло, дороги чи соціальні об'єкти.

Що зміниться для забудовників?