Від 20 до понад 120 тисяч доларів: у яких містах житло на вторинці найдорожче
- Середня вартість однокімнатних квартир у Києві та Львові становить близько 68 тисяч доларів.
- Найдорожчі квартири на вторинному ринку в Україні зосереджені в Києві та Львові, а найдешевше житло можна знайти в периферійних районах та містах, таких як Дніпро, Запоріжжя тощо.
Однокімнатні квартири на вторинному ринку найдорожче коштуватимуть у двох містах України, серед яких є столиця та Львів. Середня ціна в там сягає до майже 70 тисяч доларів. Втім у Києві в одному із районів, що розташовані в центрі, 1-кімнатна квартира може обійтися й у понад 120 тисяч доларів.
Де в Україні найдорожчі та найдешевші квартири на вторинці?
Середня вартість однокімнатної квартири коливається від 33 тисяч доларів у Дніпрі до 68 тисяч у Києві та Львові, а розрив між найдорожчими й найдешевшими районами в межах одного міста сягає десятків тисяч доларів, проаналізував 24 Канал на основі даних від ЛУН.
- Київ
На початок грудня середня вартість двокімнатної квартири в столиці зросла на 5% за останні пів року, а однокімнатної – на 2%. Попит на житло залишається обмеженим через військові дії.
Станом на 18 грудня за 1-кімнатну квартиру треба віддати в середньому 68 тисяч доларів в Києві та передмісті. Відтак Печерський район столиці є найдорожчими за вартістю квартири на вторинному ринку – тут її можна купити за 129 тисяч доларів. А от найдешевше – в Гостомелі, де житло коштуватиме вже 25,5 тисячі доларів.
- Львів
Ціни на квартири у Львові продовжують зростати. На початок грудня середня вартість 1-кімнатної квартири становила 68 тисяч доларів, що на 5% більше у доларах за останні пів року.
Традиційно найдорожчим районом став Личаківський, де ціна за 1-кімнатну квартиру орієнтовно 72 тисяч доларів. Найдешевший район натомість Франківський – 62 тисячі доларів.
- Одеса
Середня вартість житла в Одесі демонструє зростання. За останні пів року 1-кімнатні та 2-кімнатні квартири додали в ціні +3% у доларах. Але попит на купівлю в південному регіоні залишається обмеженим внаслідок війни.
Загалом середня ціна в місті на 1-кімнатну квартиру на вторинці – 46 тисяч доларів. Станом на 18 грудня найдорожча така квартира обійдеться в Приморському районі – за 59,7 тисячі доларів. А найдешевше – в Пересипському районі з ціною в 30,5 тисячі доларів.
- Дніпро
Попит на купівлю житла в місті залишається обмеженим через близькість до фронту. Середня ціна в місті за 1-кімнатні квартири на вторинному ринку – 33 тисяч доларів.
Найдорожчим районом виявився Соборний, де вартість складає 43,3 тисячі доларів. А найдешевшим – Самарський район з ціною у 20 тисяч доларів.
- Ужгород
На початок грудня середня вартість 1-кімнатної квартири в Ужгороді становить 62,1 тисячі доларів. За останні пів року ціни на такий тип житла знизилися на 1% у доларі.
Цікаво, що найбільш поширений діапазон ціни на вторинці за 1-кімнатну квартиру – від 40 до 50 тисяч доларів. А поодиноко можна знайти такі квартири у сегменті навіть від 200 тисяч доларів.
Яка загалом ситуація на вторинному ринку?
Останні дані за листопад від DIM.RIA свідчать про те, що в чималій кількості областей зменшилася пропозиція щодо продажу на вторинному ринку.
- Наприклад, в Кіровоградській області впродовж місяця пропозиція впала на -11%, що є найбільшим спадом серед регіонів.
- А у Закарпатській та Івано-Франківській областях – на -9% та -8%.
Натомість щодо вартості, то найбільше ціна на вторинне житло зросла в Херсонській області (+10%), Кіровоградській області (+8%) та Волинській області (+6%).
Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області – 16,5 тисячі доларів. А найдорожче житло у Києві – середня вартість у листопаді становить 95,5 тисячі доларів.
Скільки років треба для того, щоб купити 1-кімнатну квартиру в Україні?
Для купівлі 1-кімнатної квартири в різних містах України, відкладаючи всю середню зарплату, треба від 2,5 до майже 9 років. Найменше часу для того, щоб накопичити на квартиру в Запоріжжі, а найбільше – у Львові, Ужгороді та Луцьку.
Також швидко можна придбати власне житло в Харкові, Миколаєві та Сумах, де відкладати доведеться менше часу, аніж в центральних чи західних областях країни.
Водночас якщо відкладати лише частину зарплати, а не всю суму, то час можу зрости вдвічі або ж навіть вчетверо, що значно посилює проблему доступності для середньостатистичного українця.