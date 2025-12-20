Від 20 до понад 120 тисяч доларів: у яких містах житло на вторинці найдорожче

Однокімнатні квартири на вторинному ринку найдорожче коштуватимуть у двох містах України, серед яких є столиця та Львів. Середня ціна в там сягає до майже 70 тисяч доларів. Втім у Києві в одному із районів, що розташовані в центрі, 1-кімнатна квартира може обійтися й у понад 120 тисяч доларів.

Де в Україні найдорожчі та найдешевші квартири на вторинці?

Середня вартість однокімнатної квартири коливається від 33 тисяч доларів у Дніпрі до 68 тисяч у Києві та Львові, а розрив між найдорожчими й найдешевшими районами в межах одного міста сягає десятків тисяч доларів, проаналізував 24 Канал на основі даних від ЛУН.

Київ

На початок грудня середня вартість двокімнатної квартири в столиці зросла на 5% за останні пів року, а однокімнатної – на 2%. Попит на житло залишається обмеженим через військові дії.

Станом на 18 грудня за 1-кімнатну квартиру треба віддати в середньому 68 тисяч доларів в Києві та передмісті. Відтак Печерський район столиці є найдорожчими за вартістю квартири на вторинному ринку – тут її можна купити за 129 тисяч доларів. А от найдешевше – в Гостомелі, де житло коштуватиме вже 25,5 тисячі доларів.

Львів

Ціни на квартири у Львові продовжують зростати. На початок грудня середня вартість 1-кімнатної квартири становила 68 тисяч доларів, що на 5% більше у доларах за останні пів року.

Традиційно найдорожчим районом став Личаківський, де ціна за 1-кімнатну квартиру орієнтовно 72 тисяч доларів. Найдешевший район натомість Франківський – 62 тисячі доларів.

Одеса

Середня вартість житла в Одесі демонструє зростання. За останні пів року 1-кімнатні та 2-кімнатні квартири додали в ціні +3% у доларах. Але попит на купівлю в південному регіоні залишається обмеженим внаслідок війни.

Загалом середня ціна в місті на 1-кімнатну квартиру на вторинці – 46 тисяч доларів. Станом на 18 грудня найдорожча така квартира обійдеться в Приморському районі – за 59,7 тисячі доларів. А найдешевше – в Пересипському районі з ціною в 30,5 тисячі доларів.

Дніпро

Попит на купівлю житла в місті залишається обмеженим через близькість до фронту. Середня ціна в місті за 1-кімнатні квартири на вторинному ринку – 33 тисяч доларів.

Найдорожчим районом виявився Соборний, де вартість складає 43,3 тисячі доларів. А найдешевшим – Самарський район з ціною у 20 тисяч доларів.

Ужгород

На початок грудня середня вартість 1-кімнатної квартири в Ужгороді становить 62,1 тисячі доларів. За останні пів року ціни на такий тип житла знизилися на 1% у доларі.

Цікаво, що найбільш поширений діапазон ціни на вторинці за 1-кімнатну квартиру – від 40 до 50 тисяч доларів. А поодиноко можна знайти такі квартири у сегменті навіть від 200 тисяч доларів.

Яка загалом ситуація на вторинному ринку?

Останні дані за листопад від DIM.RIA свідчать про те, що в чималій кількості областей зменшилася пропозиція щодо продажу на вторинному ринку.

Наприклад, в Кіровоградській області впродовж місяця пропозиція впала на -11%, що є найбільшим спадом серед регіонів.

А у Закарпатській та Івано-Франківській областях – на -9% та -8%.

Натомість щодо вартості, то найбільше ціна на вторинне житло зросла в Херсонській області (+10%), Кіровоградській області (+8%) та Волинській області (+6%).

Найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру фіксується у Запорізькій області – 16,5 тисячі доларів. А найдорожче житло у Києві – середня вартість у листопаді становить 95,5 тисячі доларів.

Скільки років треба для того, щоб купити 1-кімнатну квартиру в Україні?