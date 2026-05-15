Перший чи останній: на якому поверсі найкраще купувати квартиру

Під час купівлі квартири люди найчастіше звертають увагу на площу, планування та ціну. Але у результаті поверх, де розташоване житло, також сильно впливає на комфорт життя.

Чому перший поверх може бути поганим рішенням?

Квартири на першому поверсі зазвичай коштують дешевше, а в сучасних житлових комплексах іноді мають невелику терасу. Для багатьох покупців це вагома перевага, особливо якщо в сім'ї є маленькі діти або літні люди, пише WProst.

Дивіться також Ціни на квартири продовжують рости: де продають найдорожче житло, а де – найдешевше

Разом із тим нижні поверхи часто приносять більше побутових незручностей. Насамперед мешканці скаржаться на брак приватності. Вікна фактично опиняються на рівні перехожих, тому штори або ролети доводиться тримати закритими майже весь день.

Не менше проблем створює шум. На перших поверхах сильніше чути домофон, ліфт, двері під'їзду, розмови сусідів та автомобілі під вікнами.

Якщо ми говоримо про вторинний ринок, то на першому поверсі під квартирою підвал, відповідно, в приміщенні буде холодніше, сиріше, може бути таке, що старі комунікації прориває і волога збільшується тощо,

– зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Варто враховувати і питання безпеки. Саме квартири на нижніх поверхах частіше привертають увагу зловмисників, тому власники нерідко встановлюють решітки або додаткові захисні ролети.

Які проблеми виникають на останніх поверхах?

Квартири на верхніх поверхах мають свої переваги. Передусім це тиша, відсутність сусідів над головою та кращий краєвид із вікна. Але нині таке житло має найменший попит, повідомляє АН Oksagen.

У багатоповерхових будинках саме верхні поверхи найбільше залежать від роботи ліфта. Під час відключення електроенергії це стає проблемою, особливо для родин з дітьми та людей старшого віку.

А також безпекова ситуація. Під час повітряної тривоги мешканцям високих поверхів потрібно більше часу, щоб спуститися до укриття.

У теплу пору року верхні поверхи швидко нагріваються, тому квартира може перетворюватися на справжню "духовку", особливо у старих будинках із поганою теплоізоляцією. Узимку тепло, навпаки, швидше виходить через перекриття, через що витрати на опалення стають вищими.

Чому середні поверхи вважають найкомфортнішими?

Найзручнішими зазвичай вважають квартири між першим і передостаннім поверхами – тобто з третього по восьмий поверх. Вони залишаються найпопулярнішими і найдорожчими на ринку житла.

Такі квартири краще утримують тепло взимку та повільніше нагріваються влітку, оскільки оточені іншими помешканнями. Завдяки цьому мешканці витрачають менше грошей на опалення та кондиціонування. До того ж шум із вулиці тут відчувається значно слабше, ніж на нижніх поверхах.

Середні поверхи зручніші й у щоденному побуті. Якщо ліфт тимчасово не працює, піднятися на третій чи четвертий поверх набагато легше, ніж на десятий. Крім того, такі квартири забезпечують більше приватності та вважаються безпечнішими для проживання.

Скільки українці готові витратити на купівлю житла у 2026 році?

Понад половина українців планують купити нерухомість у 2026 році. За результатами дослідження DIM.RIA, про такий намір заявили 51,1% опитаних.

Найбільше потенційних покупців розраховують на житло в середньому ціновому сегменті. Так, 43,1% українців готові витратити на квартиру чи будинок від 30 до 60 тисяч доларів. Ще 33,3% шукають варіанти вартістю до 30 тисяч доларів.

Фактично понад три чверті покупців орієнтуються на нерухомість до 60 тисяч доларів. Значно дорожчі об'єкти розглядає лише невелика частина опитаних.