Квартира за 40 тисяч доларів: чому її інтер'єр підірвав мережу

У TikTok завірусилося відео-огляд квартири для продажу. Саме житло виявилося у жахливому стані – брудна ванна, обдерті стіни, стара сантехніка, мотлох тощо. Українці під оголошення пишуть, що ніколи такого ще не бачили.

Найцікавіше те, що за цю квартиру власник спочатку хотів 42 тисячі доларів, а потім скинув ціну до 39,9 тисячі доларів, передає 24 Канал.

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Як виглядає квартира

Сам рієлтор, що показує цю квартиру, насміхається з інтер'єрів й каже, що це нібито дизайнерська квартира в Києві.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Тут в нас стиль хайтек, лофт, ретро – все на світі. Все, що можна було вкласти в цю квартиру і ванну – вклали,

– каже він на одному із відео.

Кухня у квартирі насправді з відбитою плиткою на стіні та відлущеною фарбою на підлозі, а перша спальня має вихід на балкон, який повністю зруйнований й немає навіть билець.

Сама ж квартира 2-кімнатна, розташована на 3 поверсі, а до метро "Дарниця" 15 хвилин пішки.

Як відреагували люди на "дизайнерську квартиру"

Відео викликало у користувачів шок від побаченого. Чимало написало, що бачать таке житло вперше.

Господар, видно, в тій ванні й розклався,

– написав один з глядачів.

Ще інший користувач пожартував про дзеркало, запитавши про те, чи то воно у ванній, чи насправді дірка у стіні. Крім того, дехто навіть заявив, що міг би подумати, що це десь в Прип'яті.

Зауважте! За добу відео у соцмережі набрало 1 мільйон переглядів.