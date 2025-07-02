Самое интересное то, что за эту квартиру владелец сначала хотел 42 тысячи долларов, а потом сбросил цену до 39,9 тысяч долларов, передает 24 Канал.

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Как выглядит квартира

Сам риелтор, показывающий эту квартиру, насмехается над интерьерами и говорит, что это якобы дизайнерская квартира в Киеве.

Дім – це набагато більше, ніж просто квадратні метри. Важливо, аби поряд було все, що необхідно для життя. Саме тому девелопери у Києві та Львові зводять житлові комплекси у сегменті комфорт-класу з розширеною інфраструктурою. Якщо ви шукаєте саме такий варіант, зверніть увагу на РІЕЛ. Девелопер у 2025 році розпочав продажі одразу у шести комплексах Києва та Львова.

Здесь у нас стиль хайтек, лофт, ретро – все на свете. Все, что можно было вложить в эту квартиру и ванную – вложили,

– говорит он на одном из видео.

Кухня в квартире на самом деле с отбитой плиткой на стене и отшелушенной краской на полу, а первая спальня имеет выход на балкон, который полностью разрушен и нет даже перил.

Сама же квартира 2-комнатная, расположена на 3 этаже, а до метро "Дарница" 15 минут пешком.

Как отреагировали люди на "дизайнерскую квартиру"

Видео вызвало у пользователей шок от увиденного. Немало написало, что видят такое жилье впервые.

Хозяин, видно, в той ванне и разложился,

– написал один из зрителей.

Еще другой пользователь пошутил о зеркале, спросив о том, то ли оно в ванной, или на самом деле дырка в стене. Кроме того, некоторые даже заявил, что мог бы подумать, что это где-то в Припяти.

Заметьте! За сутки видео в соцсети набрало 1 миллион просмотров.