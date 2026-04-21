Квартиру можна купити дешевше: 6 випадків, коли варто торгуватися

Купівля квартири в Україні залишається однією з найбільших фінансових витрат, тому покупці все частіше намагаються зменшити ціну ще під час переговорів. У 2026 році ринок дає таку можливість, але лише тоді, коли є конкретні причини й продавець готовий поступитися.

Коли можна розраховувати на знижку під час купівлі квартири?

Фахівці ринку нерухомості називають шість типових ситуацій, коли торг є доречним і очікуваним, пише АН "The Capital".

Терміновий продаж. Якщо власнику швидко потрібні гроші через переїзд або інші обставини, він часто погоджується знизити ціну на 5 – 7%. Тривалий продаж. Якщо квартира залишається на ринку кілька місяців, власник частіше готовий поступитися, щоб завершити угоду. Технічні проблеми. Зношена електропроводка, несправна сантехніка або сліди вологи означають додаткові витрати для нового власника. Це дає підстави просити знижку. Невигідне розташування житла. Квартири на першому поверсі, поруч із шумними об'єктами або у будинках без ліфта продаються гірше, тому власники частіше погоджуються на торг. Юридичні нюанси. Якщо у квартирі кілька співвласників або зареєстровані сторонні особи, угода потребує більше часу і зусиль. У таких випадках покупець також може наполягати на зниженні ціни. Швидкий розрахунок. Якщо покупець має всю суму і готовий одразу укласти угоду, продавці частіше погоджуються на поступки.

Чому саме вторинний ринок дає більше шансів домовитися?

У 2026 році вторинне житло часто стає вигіднішим варіантом для тих, хто хоче торгуватися. Покупець одразу оцінює стан квартири, будинку та району і може аргументовано говорити про зниження ціни.

Такі об'єкти зазвичай дешевші за новобудови поруч і не потребують очікування завершення будівництва. Це означає, що власники більше зацікавлені швидше продати житло і частіше погоджуються на компроміс.

Попит на ринку залишається стриманим, тому умови все частіше формує покупець. У таких умовах знижка під час переговорів стає звичною практикою.

Коли реально можна зекономити на купівлі?

У 2026 році ключову роль відіграє не сезон, а формат оплати. Найвигіднішим варіантом купити квартиру є повна оплата, яка дозволяє зафіксувати ціну та уникнути подальшого подорожчання, розповіла експертка Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.

Розтермінування також може бути вигідним інструментом. У такому випадку покупець фіксує вартість і виплачує її частинами без додаткових відсотків, якщо умови прописані чітко.