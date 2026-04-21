Квартиру можна купити дешевше: 6 випадків, коли варто торгуватися
- У 2026 році вторинне житло стає вигіднішим варіантом для торгівлі, оскільки покупець може оцінити стан квартири та аргументувати зниження ціни.
- Попит на ринку нерухомості залишається стриманим, що дозволяє покупцям частіше отримувати знижки під час переговорів про купівлю квартир.
Купівля квартири в Україні залишається однією з найбільших фінансових витрат, тому покупці все частіше намагаються зменшити ціну ще під час переговорів. У 2026 році ринок дає таку можливість, але лише тоді, коли є конкретні причини й продавець готовий поступитися.
Коли можна розраховувати на знижку під час купівлі квартири?
Фахівці ринку нерухомості називають шість типових ситуацій, коли торг є доречним і очікуваним, пише АН "The Capital".
- Терміновий продаж. Якщо власнику швидко потрібні гроші через переїзд або інші обставини, він часто погоджується знизити ціну на 5 – 7%.
- Тривалий продаж. Якщо квартира залишається на ринку кілька місяців, власник частіше готовий поступитися, щоб завершити угоду.
- Технічні проблеми. Зношена електропроводка, несправна сантехніка або сліди вологи означають додаткові витрати для нового власника. Це дає підстави просити знижку.
- Невигідне розташування житла. Квартири на першому поверсі, поруч із шумними об'єктами або у будинках без ліфта продаються гірше, тому власники частіше погоджуються на торг.
- Юридичні нюанси. Якщо у квартирі кілька співвласників або зареєстровані сторонні особи, угода потребує більше часу і зусиль. У таких випадках покупець також може наполягати на зниженні ціни.
- Швидкий розрахунок. Якщо покупець має всю суму і готовий одразу укласти угоду, продавці частіше погоджуються на поступки.
Чому саме вторинний ринок дає більше шансів домовитися?
У 2026 році вторинне житло часто стає вигіднішим варіантом для тих, хто хоче торгуватися. Покупець одразу оцінює стан квартири, будинку та району і може аргументовано говорити про зниження ціни.
Такі об'єкти зазвичай дешевші за новобудови поруч і не потребують очікування завершення будівництва. Це означає, що власники більше зацікавлені швидше продати житло і частіше погоджуються на компроміс.
Попит на ринку залишається стриманим, тому умови все частіше формує покупець. У таких умовах знижка під час переговорів стає звичною практикою.
Коли реально можна зекономити на купівлі?
У 2026 році ключову роль відіграє не сезон, а формат оплати. Найвигіднішим варіантом купити квартиру є повна оплата, яка дозволяє зафіксувати ціну та уникнути подальшого подорожчання, розповіла експертка Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE.
Розтермінування також може бути вигідним інструментом. У такому випадку покупець фіксує вартість і виплачує її частинами без додаткових відсотків, якщо умови прописані чітко.