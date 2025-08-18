Від 2,5 до 10 років: скільки треба працювати, щоб купити квартиру в українських містах
- У Києві для купівлі однокімнатної квартири потрібно близько 8 років роботи із середньою зарплатою, у Львові – 9-10 років.
- Одеса і Івано-Франківськ потребують 6 – 7 та трохи більше 5 років відповідно, тоді як у Херсоні – лише 2,8 річних зарплати через низький попит.
- Розрахунки базуються на середній зарплаті та вартості квартир, але є приблизними через варіації в доходах та базових потребах людей.
Купівля квартири в Україні для багатьох так і залишається мрією, адже ціни на нерухомість невпинно ростуть, а зарплати залишаються такими ж. В деяких регіонах потрібно працювати 8 років, щоб таки купити своє житло.
Журналісти 24 Каналу проаналізували дані LUN та Мінфіну, щоб порахувати, скільки річних зарплат треба віддавати, щоб купити квартиру у різних регіонах України.
Як здійснювалися розрахунки?
Для цього ми взяла середню зарплату, дані про яку щомісяця публікує Пенсійний фонд України та Мінфін. Так, у червні 2025 року вона становила 22 336,81 гривні на місяць. Це базовий орієнтир для підрахунків по країні.
Цікаво! Уряд України прогнозує зростання середньої заробітної плати до 39 758 гривень у 2028 році, згідно з Бюджетною декларацією на 2026 – 2028 роки.
Аби з'ясувати, скільки доведеться віддати зарплат за однокімнатну квартиру у 40 квадратних метрів у різних регіонах, треба поділити річну зарплату на вартість квартири. Так ми дізнаємося, скільки років треба збирати на неї.
Важлива деталь! Всі ці розрахунки є приблизними, адже середня зарплата відрізняється залежно від регіону. До того ж людина не може віддавати всю свою зарплату на купівлю нерухомості, адже не закритими залишаються базові потреби: житло, харчування та одяг.
Скільки треба працювати, щоб купити квартиру в українських містах / Фото Unsplash
Скільки років потрібно працювати?
- Київ. У столиці за однокімнатну квартиру потрібно буде віддати приблизно 2,13 мільйона гривень. Це еквівалентно 8 років роботи із середньою зарплатою.
- Львів. Тут квартири коштують дорожче – 2,22 мільйона гривень – а відтак відкладати доведеться 9 – 10 років.
- Одеса. Квартиру біля моря можна купити за 1,82 мільйона гривень, а заробляти на неї треба 6 – 7 років.
- Івано-Франківськ. Дуже приємні ціни на нерухомість в Івано-Франківську. Щоб купити там квартиру приблизно за 1,42 мільйона гривень, варто відкладати трохи більше за 5 років.
- Херсон. І найменше треба часу, аби придбати квартиру у Херсоні – усього 2,8 річних зарплати. Таке різке падіння пояснюється ризиками, міграцією населення та відсутністю попиту.
Отже, найдорожчими для купівлі залишаються Львів та Київ, а найдешевші квартири розташовані у прифронтових містах.
