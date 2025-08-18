Купівля квартири в Україні для багатьох так і залишається мрією, адже ціни на нерухомість невпинно ростуть, а зарплати залишаються такими ж. В деяких регіонах потрібно працювати 8 років, щоб таки купити своє житло.

Журналісти 24 Каналу проаналізували дані LUN та Мінфіну, щоб порахувати, скільки річних зарплат треба віддавати, щоб купити квартиру у різних регіонах України.

Як здійснювалися розрахунки?

Для цього ми взяла середню зарплату, дані про яку щомісяця публікує Пенсійний фонд України та Мінфін. Так, у червні 2025 року вона становила 22 336,81 гривні на місяць. Це базовий орієнтир для підрахунків по країні.

Цікаво! Уряд України прогнозує зростання середньої заробітної плати до 39 758 гривень у 2028 році, згідно з Бюджетною декларацією на 2026 – 2028 роки.

Аби з'ясувати, скільки доведеться віддати зарплат за однокімнатну квартиру у 40 квадратних метрів у різних регіонах, треба поділити річну зарплату на вартість квартири. Так ми дізнаємося, скільки років треба збирати на неї.

Важлива деталь! Всі ці розрахунки є приблизними, адже середня зарплата відрізняється залежно від регіону. До того ж людина не може віддавати всю свою зарплату на купівлю нерухомості, адже не закритими залишаються базові потреби: житло, харчування та одяг.



Скільки треба працювати, щоб купити квартиру в українських містах / Фото Unsplash

Скільки років потрібно працювати?

Київ. У столиці за однокімнатну квартиру потрібно буде віддати приблизно 2,13 мільйона гривень. Це еквівалентно 8 років роботи із середньою зарплатою.

У столиці за однокімнатну квартиру потрібно буде віддати приблизно 2,13 мільйона гривень. Це еквівалентно 8 років роботи із середньою зарплатою. Львів. Тут квартири коштують дорожче – 2,22 мільйона гривень – а відтак відкладати доведеться 9 – 10 років.

Тут квартири коштують дорожче – 2,22 мільйона гривень – а відтак відкладати доведеться 9 – 10 років. Одеса. Квартиру біля моря можна купити за 1,82 мільйона гривень, а заробляти на неї треба 6 – 7 років.

Квартиру біля моря можна купити за 1,82 мільйона гривень, а заробляти на неї треба 6 – 7 років. Івано-Франківськ. Дуже приємні ціни на нерухомість в Івано-Франківську. Щоб купити там квартиру приблизно за 1,42 мільйона гривень, варто відкладати трохи більше за 5 років.

Дуже приємні ціни на нерухомість в Івано-Франківську. Щоб купити там квартиру приблизно за 1,42 мільйона гривень, варто відкладати трохи більше за 5 років. Херсон. І найменше треба часу, аби придбати квартиру у Херсоні – усього 2,8 річних зарплати. Таке різке падіння пояснюється ризиками, міграцією населення та відсутністю попиту.

Отже, найдорожчими для купівлі залишаються Львів та Київ, а найдешевші квартири розташовані у прифронтових містах.



