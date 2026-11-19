У Чехії на продаж виставляють навіть колишні підвали та технічні приміщення, за які просять мільйони крон. Деякі з них мають площу лише 10 – 15 квадратних метрів, а частина навіть не призначена для проживання.

Скільки коштують підвали та колишні технічні приміщення в Чехії

У Чехії через високі ціни на нерухомість увагу покупців привертають навіть підвали, колишні візочні та невеликі технічні приміщення. Частину таких об'єктів переобладнують, однак не всі вони мають статус житла, пише Czechia Online.

Наприклад, у празькому районі Височани приміщення площею 12 квадратних метрів здають за 8 тисяч крон на місяць без урахування електроенергії. У ньому немає води та власного туалету, а власник пропонує використовувати простір як офіс, склад або майстерню.

Не менш незвичні пропозиції з'являються і на ринку продажу нерухомості. За невеликі приміщення у Празі та інших містах просять мільйони крон:

Прага, Виногради – підвальне приміщення площею 33 квадратні метри продають за 5,24 мільйона крон.

Прага, Жижков – приміщення площею 15 квадратних метрів із туалетом через спільний коридор коштує 2,99 мільйона крон.

Їглава – за приміщення площею 10,6 квадратного метра, яке офіційно має нежитловий статус, просять 1,36 мільйона крон.

Чому не всі такі приміщення можна використовувати як житло

Навіть якщо колишній підвал обладнали кухнею, душем і туалетом, це не означає, що він придатний для законного проживання. У Чехії житлові приміщення повинні відповідати будівельним вимогам, зокрема щодо освітлення, вентиляції та висоти стелі.

Перед купівлею такої нерухомості важливо перевірити її офіційне призначення та документи. Якщо приміщення зареєстроване як нежитлове, для його перетворення на квартиру може знадобитися зміна дозволеного використання.

За словами представника платформи Bezrealitky Франтішека Брожа, деякі покупці згодом знову виставляли такі об'єкти на продаж. Причиною ставали труднощі з переобладнанням, яке виявлялося складнішим, ніж вони очікували.

Як змінюються ціни на оренду житла в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали, де в Україні найдорожча оренда: лідером стало Закарпаття, де середня ставка на однокімнатні квартири сягнула 34 тисяч гривень на місяць.

Водночас у столиці динаміка протилежна – нещодавно оренда квартир у Києві подешевшала: середня вартість однокімнатного житла опустилася до 15 тисяч гривень, а кількість вільних квартир зросла майже вдвічі.