Покупка подвалов в Чехии в 2026 году / Фото: Pexels
В Чехии на продажу выставляют даже бывшие подвалы и технические помещения, за которые просят миллионы крон. Некоторые из них имеют площадь всего 10 – 15 квадратных метров, а часть даже не предназначена для проживания.
Сколько стоят подвалы и бывшие технические помещения в Чехии
В Чехии из-за высоких цен на недвижимость внимание покупателей привлекают даже подвалы, бывшие колясочные и небольшие технические помещения. Часть таких объектов переоборудуют, однако не все они имеют статус жилья, пишет Czechia Online.
Например, в пражском районе Высочаны помещение площадью 12 квадратных метров сдают за 8 тысяч крон в месяц без учета электроэнергии. В нем нет воды и собственного туалета, а владелец предлагает использовать пространство как офис, склад или мастерскую.
Не менее необычные предложения появляются и на рынке продажи недвижимости. За небольшие помещения в Праге и других городах просят миллионы крон:
- Прага, Винограды – подвальное помещение площадью 33 квадратных метра продают за 5,24 миллиона крон.
- Прага, Жижков – помещение площадью 15 квадратных метров с туалетом через общий коридор стоит 2,99 миллиона крон.
- Йиглава – за помещение площадью 10,6 квадратного метра, которое официально имеет нежилой статус, просят 1,36 миллиона крон.
Почему не все такие помещения можно использовать в качестве жилья
Даже если бывший подвал оборудовали кухней, душем и туалетом, это не означает, что он пригоден для законного проживания. В Чехии жилые помещения должны соответствовать строительным требованиям, в частности в отношении освещения, вентиляции и высоты потолка.
Перед покупкой такой недвижимости важно проверить ее официальное назначение и документы. Если помещение зарегистрировано как нежилое, для его преобразования в квартиру может потребоваться изменение разрешенного использования.
По словам представителя платформы Bezrealitky Франтишека Брожа, некоторые покупатели впоследствии вновь выставляли такие объекты на продажу. Причиной становились трудности с переоборудованием, которое оказывалось сложнее, чем они ожидали.
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