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Сколько стоят подвалы и бывшие технические помещения в Чехии

В Чехии из-за высоких цен на недвижимость внимание покупателей привлекают даже подвалы, бывшие колясочные и небольшие технические помещения. Часть таких объектов переоборудуют, однако не все они имеют статус жилья, пишет Czechia Online.

Например, в пражском районе Высочаны помещение площадью 12 квадратных метров сдают за 8 тысяч крон в месяц без учета электроэнергии. В нем нет воды и собственного туалета, а владелец предлагает использовать пространство как офис, склад или мастерскую.

Не менее необычные предложения появляются и на рынке продажи недвижимости. За небольшие помещения в Праге и других городах просят миллионы крон:

Прага, Винограды – подвальное помещение площадью 33 квадратных метра продают за 5,24 миллиона крон.

Прага, Жижков – помещение площадью 15 квадратных метров с туалетом через общий коридор стоит 2,99 миллиона крон.

Йиглава – за помещение площадью 10,6 квадратного метра, которое официально имеет нежилой статус, просят 1,36 миллиона крон.

Почему не все такие помещения можно использовать в качестве жилья

Даже если бывший подвал оборудовали кухней, душем и туалетом, это не означает, что он пригоден для законного проживания. В Чехии жилые помещения должны соответствовать строительным требованиям, в частности в отношении освещения, вентиляции и высоты потолка.

Перед покупкой такой недвижимости важно проверить ее официальное назначение и документы. Если помещение зарегистрировано как нежилое, для его преобразования в квартиру может потребоваться изменение разрешенного использования.

По словам представителя платформы Bezrealitky Франтишека Брожа, некоторые покупатели впоследствии вновь выставляли такие объекты на продажу. Причиной становились трудности с переоборудованием, которое оказывалось сложнее, чем они ожидали.

Как меняются цены на аренду жилья в Украине

Напомним, ранее мы писали, где в Украине самая дорогая аренда: лидером стало Закарпатье, где средняя ставка на однокомнатные квартиры достигла 34 тысяч гривен в месяц.

В то же время в столице динамика противоположная – недавно аренда квартир в Киеве подешевела: средняя стоимость однокомнатного жилья снизилась до 15 тысяч гривен, а количество свободных квартир выросло почти вдвое.