Третина отримує до 15 тисяч зарплати: що українська молодь думає про шанси купити власне житло

Питання купівлі власного житла є одним із найважливіших для молоді в Україні. В умовах економічних викликів, зростання цін на житло та змін на ринку праці молоді українці стикаються з дилемою: варто купити чи краще орендувати.

OLX Нерухомість провела опитування, щоб з'ясувати, чи готова українська молодь купувати житло, які фактори впливають на їхнє рішення та які фінансові інструменти вони розглядають для здійснення такої покупки. В опитуванні взяло участь 1265 користувачів платформи OLX, повідомляє 24 Канал.

Зверніть увагу У яких містах ціни на оренду квартир зростуть весною найбільше: прогноз експертів

Де та з ким проживає молодь

Лише 21% респондентів зазначили, що живуть у власному окремому житлі. Більшість (45%) орендує житло самостійно або з партнером чи друзями. Третина (28%) проживає з батьками й ще 4% – проживають у гуртожитку.

У віковій групі 18 – 24 роки є найбільший відсоток тих, хто проживає з батьками – 41%. Молодь віком 31 – 35 років здебільшого проживає у власному житлі (30%) або орендує самостійно чи з партнером (41%).

Молодь від 25 до 30 років також найчастіше орендує житло (56%), а 19% – проживає у власних домівках.

Молодь – це люди віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Третина молоді заробляє до 15 тисяч гривень

Більшість (67%) опитаних працює. Серед основних сфер діяльності: ІТ-сектор (14,9%) і сфера торгівлі та продажів (14,2%). В ІТ найбільше працює молоді віком від 25 до 35 років у той час, як молодь 18 – 24 роки здебільшого працює у сфері торгівлі та продажів.

33% опитаних станом на зараз не працюють, серед них є студенти, домогосподарки або матері в декреті.

Щодо суми місячного заробітку молодь проголосувала так:

36% опитаних отримують до 15 тисяч гривень .

. 33% респондентів – від 15 до 30 тисяч гривень ;

; 16% опитаних – від 30 до 50 тисяч гривень;

15% респондентів – понад 50 тисяч гривень.

Які фактори перешкоджають купити житло / Дані OLX

Плани щодо купівлі власного житла

21% опитаних планує придбати житло протягом найближчих 5 років. 19% респондентів, найімовірніше, також це планують зробити. Більшість, а це 37%, – не планують купувати взагалі або скоріш за все не планують. Решта ще не визначилась.

Серед молоді, яка планує купувати житло, найчастішим вибором є квартира (55%). Хоча велика частина опитаних обрала й будинок (37%).

Майже половина опитаних розраховує витратити на покупку до 30 тисяч доларів. Ще третина молоді готова заплатити від 30 до 60 тисяч доларів. Держпрограмою "єОселя" планує скористатись 30% респондентів.

Що зміниться на ринку нерухомості, на думку молоді / Фото OLX

Абсолютна більшість молодих українців (56%) переконані, що в найближчі 5 років на ринку нерухомості ціни зростуть ще більше й купівля житла стане менш доступною. Велика частка й тих, хто вважає, що оренда стане популярнішою, ніж купівля (31%).