Зима без світла змінила плани українців: лише 20% планують купівлю житла у 2026 році

Виклики в енергосистемі взимку 2025 – 2026 років вплинули не лише на побут українців, а й на їхні рішення щодо житла. Частина громадян переглянула плани купівлі нерухомості у 2026 році.

Як українці пережили зиму та чи змінювали місце проживання?

За результатами дослідження OLX Нерухомість, 38% респондентів мешкають у власному окремому житлі, 16% живуть з батьками.

Дивіться також Не Київ і не Львів: жителі яких міст відчують подорожчання оренди житла у березні

Ще 25% орендують житло самостійно, 14% – разом із партнером або друзями, 4% проживають у гуртожитку. Попри перебої з енерго-, водо- та теплопостачанням у грудні – лютому, 83% опитаних не змінювали місце проживання.

Водночас частина шукала альтернативу:

7% орендували житло в іншому населеному пункті;

6% тимчасово переїжджали до друзів або родичів;

4% орендували інше житло у своєму місті.

Чи змінилися плани щодо купівлі та продажу у 2026 році?

До зими 2026 року 24% опитаних планували купівлю житла. Нині показники майже такі самі – 20% планують купити квартиру чи будинок цьогоріч.

Зросла частка тих, хто відклав рішення на 1 – 3 роки. Раніше таких було 28%, зараз – 35%. З них 30% планують купівлю протягом найближчих трьох років. Ще 40% не планують жодних операцій із нерухомістю.

Для 11% респондентів проблеми з енергопостачанням стали ключовим фактором зміни рішення щодо купівлі або продажу у 2026 році. 18% зазначили, що ситуація скоріше вплинула, 30% не змогли визначитися. 48% відповіли, що вона не вплинула на їхні плани.

Які чинники стали вирішальними під час вибору житла?

Серед тих, хто переглянув плани, 33% відклали купівлю. Ще 33% почали розглядати інше місто для купівлі або оренди, 28% змінили тип бажаного житла, 23% переглянули бюджет. 13% пришвидшили купівлю через страх погіршення умов, 12% почали розглядати оренду замість купівлі.

Найбільш впливовими факторами називали:

фінансову нестабільність – 46%;

відсутність опалення або електропостачання – 42%;

психологічну втому та відчуття нестабільності – 40%;

відчуття небезпеки у нинішньому місці проживання – 34%;

погіршення умов проживання – 24%.

Скільки готові витратити потенційні покупці?

Більшість українців орієнтується на відносно доступне житло. Близько 42% опитаних готові витратити на покупку до 30 тисяч доларів. Ще 39% розглядають бюджет у межах від 30 до 60 тисяч доларів. Лише невелика частина респондентів готова інвестувати понад 60 тисяч доларів.