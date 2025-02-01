У Дніпрі в оренду пропонують квартиру з душем посеред спальні

У Дніпрі в оренду здають двокімнатну квартиру. Її особливістю є те, що у двох спальнях є душові кабіни.

Відповідне оголошення з'явилося на сайті DIM.RIA. Який вигляд має квартира, які зручності вона пропонує, розповідає 24 Канал.

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Оригінальна квартира у Дніпрі

У Дніпрі в оренду пропонують двокімнатну квартиру. Розташована вона неподалік центру міста – на проспекті Яворницького, на першому поверсі п'ятиповерхового будинку, зведеного у період з 1980 по 1989 роки. Площа житла становить 40,2 квадратного метра, з них житлова – 23,3 квадрата.

У квартирі є дві спальні, кухня та туалет. Особливістю помешкання є те, що у кожній зі спалень є душова кабіна. З техніки житло укомплектоване пральною машиною, холодильником, газовою плитою і кондиціонером.



Такий вигляд має душова кабіна у спальні / Фото DIM.RIA

За словами власника, косметичний ремонт у квартирі робили у 2018 році.

Поруч лікарня Мечнікова. Можна під тихий офіс. Потрібні меблі обговоримо. Вільна,

– йдеться в оголошенні.

Скільки коштує оренда

За житло з таким цікавим плануванням власник просить 10 тисяч гривень (238 доларів) у місяць. Крім орендної плати, доведеться платити й за комуналку. Влітку це приблизно 1 300 гривень щомісяця, а взимку – 2 500 гривень.

Однак місцеві жителі жартують, що за таку квартиру можна брати 20, а то і 30 тисяч гривень у місяць.

У Дніпрі в оренду здають квартиру з душовими кабінами у спальнях: Фото DIM.RIA