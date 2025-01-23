Скільки коштує найдешевший будинок в Дніпрі та який вигляд він має як ззовні, так і всередині, 24 Канал розповідає з посиланням на оголошення на OLX, яке помітило видання Дніпро Оперативний.

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Бюджетний будинок у Дніпрі

На OLX є понад тисяча оголошень щодо продажу приватних будинків у Дніпрі. Ціни на помешкання дуже різні. Найдешевшими є ті будинки, які потрібно ремонтувати, ті, які продають під знесення, а також дачі.

Однак можна знайти бюджетні будинки й для проживання. Наприклад, за 8 600 доларів пропонують купити трикімнатний будинок в центрі Таромського (житловий район на заході Новокодацького району міста Дніпра).

Загальна площа помешкання – 57 квадратних метрів. У будинку пічне опалення, є льох та дві комори. Площа прибудинкової ділянки – 19 соток.

Ззовні, як і в середині, ремонт давно не робили. А двір потребує впорядкування.

Однак будівля не у критичному стані, тому її можна відремонтувати й жити там.

Який вигляд має будинок: Фото OLX

Середні ціни на приватні будинки у Дніпрі

У Дніпрі ціни на приватні будинки коливаються від 8 до 490 тисяч доларів. У продажу є достатньо бюджетних варіантів – до 15 тисяч доларів. Крім того, є пропозиції середнього класу – 15 – 60 тисяч доларів. За елітні будинки слід викласти від 60 000 доларів.

Відповідно до оголошень на онлайн-платформах OLX та DIM.RIA, середня вартість будинку в Дніпрі – приблизно 65 тисяч доларів.