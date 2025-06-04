Скільки треба працювати українцю, щоб заробити на квартиру в Канаді

Щоб назбирати гроші на купівлю власного житла, для жителів різних провінцій Канади потрібна різна кількість часу. Наприклад, у Британській Колумбії, де розташовані такі міста як Вікторія та Ванкувер, на це знадобиться більш ніж 26 років.

Про те, скільки треба працювати жителям інших канадських регіонів, аби назбирати на власну квартиру, розповідає 24 Канал.

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Ціни на квартири в провінціях Канади

Канада складається з 10 провінцій і 3 земель. Однак на 4 найбільших за площею провінціях (Онтаріо, Квебек, Британська Колумбія та Альберта) зосереджені понад 86% від усього населення країни. Тому розглянемо ціни на житло саме у цих провінціях.

Відповідно до даних порталу WOWA, помешкання у найбільших провінціях продають у середньому за такі суми:

Британська Колумбія (міста: Вікторія, Ванкувер) – 968 600 доларів США;

Онтаріо (міста: Торонто, Оттава) – 812 500 доларів;

Квебек (міста: Квебек, Монреаль) – 525 900 доларів;

Альберта (міста: Едмонтон, Калгарі) – 523 400 доларів.

Середні зарплати в провінціях Канади

За даними Instarem, середня зарплата у найбільших провінціях Канади у рік після сплати податків така:

Британська Колумбія – 73 900 доларів США;

Онтаріо – 78 600 доларів;

Квебек – 66 800 доларів;

Альберта – 88 500 доларів.



Найшвидше можна відкласти на житло у провінції Альберта / Фото Image Travel Alberta

Скільки треба відкладати на житло

Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які проживають в різних провінціях Канади, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання середньостатистичного помешкання.

За таких умов на власне житло відкласти можна за такий період часу:

Британська Колумбія – понад 26 років;

Онтаріо – понад 20 років;

Квебек – майже 16 років;

Альберта – майже 12 років.

Зауважимо, що розрахунки – усереднені, бо не враховують певні чинники – точну зарплату, вартість бажаного помешкання, можливості людини чи сім'ї відкладати певну суму щомісяця тощо.